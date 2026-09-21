Нові доплати до зарплат: хто з посадовців отримуватиме більше з вересня

Працівниця в офісі робить підрахунки. Фото: Freepik

23 вересня 2026 року в Україні запрацюють норми нового закону, що передбачають надання посадовим особам органів державної влади та місцевого самоврядування доплат до заробітної плати. Їх почнуть нараховувати за впровадження проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

Про розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на закон №4887-IX.

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Що треба знати про посилене фінансування зарплат чиновників

Йдеться про реалізацію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання участі органів місцевого самоврядування в реалізації програм і проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного територіального співробітництва", що пройшов голосування у парламенті у травні та підписання президентом у червні 2026 року.

Ухвалена ініціатива спрямована на стимулювання органів місцевого самоврядування до реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги, міжрегіональної, транскордонної, транснаціональної співпраці, що втілюють за рахунок бюджетних коштів та грантів Європейського Союзу (ЄС), урядів та муніципалітетів іноземних країн, міжнародних установ, донорських організацій.

Порядок нарахування доплат чиновникам

Як випливає із документа, серед ключових змін:

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Запровадять чіткий механізм нарахування доплат посадовцям місцевого самоврядування за додаткове навантаження від реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та міжнародного терспівробітництва, у рамках бюджетів; Доплати будуть здійснювати виключно за рахунок бюджетної підтримки, допомоги чи грантів міжнародних союзників України, окрім держави-агресора; Порядок нарахування доплат встановлюватимуть місцеві ради на основі типового порядку, затвердженого урядом.

Точні розміри доплат до заробітної плати чиновникам з грантів Європейського Союзу та міжнародних організацій поки що невідомі.

Необхідність запровадження фінансових змін

Як пояснили автори документа, після початку повномасштабної війни Україна зіштовхнулася з дефіцитом кваліфікованих кадрів через вимушену

масову міграцію населення за кордон. Це також значно вплинуло на кадровий потенціал органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з інфляційними процесами, рівень заробітної плати таких працівників знижується і не забезпечує належного рівня життя, що

негативно позначається на мотивації персоналу та змушує шукати альтернативи з вищим рівнем оплати праці.

Через це органи виконавчої влади та місцевого самоврядування втрачають високваліфіковані кадри, що значно знижує потенційні можливості брати участь у проєктах та програмах.

"Таким чином, врегулювання питань фінансового стимулювання залучених до виконання Проектів та Програм працівників є важливим підґрунтям для активізації міжнародного муніципального партнерства та регіонального співробітництва, та створення умов для залучення європейської допомоги, у тому числі для післявоєнного відновлення та відбудови регіонів і територій", — йдеться у пояснювальній записці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, як зміниться мінімальна заробітна плата працівників з інвалідністю. За законодавством, для громадян з інвалідністю передбачаються окремі правила у працевлаштуванні та нарахуванні зарплати. Кабінет міністрів у проєкті закону "Про Державний бюджет" хоче з наступного року підвищити відповідний показник на 10,4%. Через це роботодавці будуть зобов'язані враховувати новий рівень у нарахуванні виплат.

Ще Новини.LIVE писали про те, що, оскільки в уряді пропонують підвищити рівень "мінімалки", зміниться вимога до зарплати для бронювання громадян. Очікується, що у 2027 році для підприємств середня зарплатня таких працівників може зрости до 28 638 грн за місяць. Однак під час війни щодо окремих компаній запровадили виняток.