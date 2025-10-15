Видео
Україна
Видео

Какие продукты наиболее подорожали для украинцев — что с ценами

Какие продукты наиболее подорожали для украинцев — что с ценами

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 20:32
Сколько стоят яйца, мясо и сало — украинцам показали обновленные цены
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

В течение последнего года часть продуктов для украинцев существенно подорожала. Речь идет о продуктах, которые граждане практически ежедневно используют в своем рационе: яйца, сало и не только.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, как изменились цены.

Читайте также:

Какие продукты подорожали больше всего

Самыми дорогими продуктами в сентябре 2025 года стали яйца и сало, свидетельствуют данные Госстата. Так, за десяток яиц украинцы сейчас платят в среднем по 54,2 гривны — это на 53% больше, чем год назад.

null
Как изменились цены на продукты в Украине. Скриншот: Госстат

Цены на свинину выросли на 38%, куриное филе подорожало почти на 35%, а тушки курицы — на 30%.

Что еще стоит знать

Были в сентябре продукты, которые подешевели. Среди них:

  • капуста — до 14,2 гривны за килограмм (- 49,4%).
  • свекла — до 11,2 гривны за килограмм (- 21%).
  • морковь — до 13,3 гривны за килограмм (-20,3%).
  • лук — до 13,1 гривны за килограмм (-16,3%).
  • картофель — до 17,9 гривны за килограмм (-13,3%).

Также до 31,9 гривны за килограмм подешевел сахар.

Ранее мы рассказывали, как цены на продукты в Румынии отличаются от украинских. Так, гражданка Украины показала, сколько товаров можно приобрести на сумму в 6,5 тысячи гривен. Еще узнавайте, где купить яйца по самым низким ценам.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
