Сколько стоят яйца, мясо и сало — украинцам показали обновленные цены

В течение последнего года часть продуктов для украинцев существенно подорожала. Речь идет о продуктах, которые граждане практически ежедневно используют в своем рационе: яйца, сало и не только.

Какие продукты подорожали больше всего

Самыми дорогими продуктами в сентябре 2025 года стали яйца и сало, свидетельствуют данные Госстата. Так, за десяток яиц украинцы сейчас платят в среднем по 54,2 гривны — это на 53% больше, чем год назад.

Цены на свинину выросли на 38%, куриное филе подорожало почти на 35%, а тушки курицы — на 30%.

Что еще стоит знать

Были в сентябре продукты, которые подешевели. Среди них:

капуста — до 14,2 гривны за килограмм (- 49,4%).

свекла — до 11,2 гривны за килограмм (- 21%).

морковь — до 13,3 гривны за килограмм (-20,3%).

лук — до 13,1 гривны за килограмм (-16,3%).

картофель — до 17,9 гривны за килограмм (-13,3%).

Также до 31,9 гривны за килограмм подешевел сахар.

