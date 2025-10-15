Сколько стоят яйца, мясо и сало — украинцам показали обновленные цены

Какие продукты наиболее подорожали для украинцев — что с ценами
В течение последнего года часть продуктов для украинцев существенно подорожала. Речь идет о продуктах, которые граждане практически ежедневно используют в своем рационе: яйца, сало и не только.
Какие продукты подорожали больше всего
Самыми дорогими продуктами в сентябре 2025 года стали яйца и сало, свидетельствуют данные Госстата. Так, за десяток яиц украинцы сейчас платят в среднем по 54,2 гривны — это на 53% больше, чем год назад.
Цены на свинину выросли на 38%, куриное филе подорожало почти на 35%, а тушки курицы — на 30%.
Что еще стоит знать
Были в сентябре продукты, которые подешевели. Среди них:
- капуста — до 14,2 гривны за килограмм (- 49,4%).
- свекла — до 11,2 гривны за килограмм (- 21%).
- морковь — до 13,3 гривны за килограмм (-20,3%).
- лук — до 13,1 гривны за килограмм (-16,3%).
- картофель — до 17,9 гривны за килограмм (-13,3%).
Также до 31,9 гривны за килограмм подешевел сахар.
