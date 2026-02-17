Видео
Деньги на карточках под угрозой — ПриватБанк предупредил клиентов

Деньги на карточках под угрозой — ПриватБанк предупредил клиентов

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:35
ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме — чем опасны онлайн-опросы
Карта ПриватБанка на клавиатуре. Фото: Новини.LIVE

В сети активно распространяется новая мошенническая схема. Злоумышленники маскируются под организаторов онлайн-опросов и обещают денежные вознаграждения, чтобы выманить личные и финансовые данные украинцев.

Об этом говорится в рассылке ПриватБанка клиентам, передают Новини.LIVE.

В финучреждении отметили, что в последнее время в Украине получает распространение мошенническая схема, связанная с онлайн-опросами. Под видом выплаты денежных призов за участие в простых опросах злоумышленники пытаются получить доступ к банковским данным пользователей. В результате аферисты списывают средства с карточек клиентов банков.

"Если вам пришло SMS, информационное сообщение, письмо и т.д. о выигрыше, для получения которого нужно срочно оплатить налог, пошлину или ввести свои персональные данные, — вас пытаются обмануть мошенники", — предупреждают в ПриватБанке.

Финансовый консультант Елена Коник рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что при отсутствии стабильного или прогнозируемого дохода обычный потребительский кредит может стать финансовой ловушкой. Ведь в случае потери работы, уменьшения заработной платы или нерегулярных выплат обслуживание долга становится сложным.

"Особенно рискованными считаются кредиты для лиц с временной занятостью, сезонной работой или без официального трудоустройства. В таких случаях даже незначительная просрочка может привести к штрафам и ухудшению кредитной истории", — отметила эксперт.

Она пояснила, что потребительские кредиты становятся опасными, когда совокупные ежемесячные выплаты превышают безопасный уровень для бюджета — то есть 30-40% ежемесячного дохода. Превышение этого порога снижает финансовую гибкость, затрудняет формирование сбережений и делает заемщика уязвимым к любым непредсказуемым расходам.

Ранее мы рассказывали, как не попасть в мошенническую ловушку при онлайн-оплате картой ПриватБанка.

Также узнавайте, за какие действия ПриватБанк может заблокировать карту.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
