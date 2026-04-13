Главная Финансы Черный рынок ведет свою игру: куда направляется курс доллара

Дата публикации 13 апреля 2026 15:49
Курс доллара на черном рынке: как изменились прайсы частников
Человек держит доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины начал неделю с незначительного ослабления доллара — на 1 копейку до 43,4587 грн/долл. Котировки в банках почти не изменились. Только в продаже американская валюта подешевела до 43,735 грн/долл. (-0,01 грн). Курс покупки остался на уровне 43,25 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу обменивают валюту частные лица.

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

Новую неделю частники начали с курса 43,631 грн/долл. в продаже и 43,466 грн/долл. в покупке, как свидетельствует информация на портале "Курс Украины". Маржа при этом составляла более 16 копеек на единицу валюты, что выше среднего показателя.

В течение дня в понедельник, 13 апреля, стоимость американской валюты менялась дифференцированно, колеблясь в таком коридоре:

  • продажа — 43,592-43,643 грн/долл.;
  • покупка — 43,466-43,501 грн/долл.

После 14:00 доллар немного изменил траекторию. В продаже валюта задержалась на отметке 43,597 грн/долл. Курс покупки пошел вниз и упал сразу с 43,489 грн/долл. до 43,472 грн/долл.

Читайте также:
Курс на чорному
Курс доллара на черном рынке 13 апреля. Фото: скриншот

Какую валюту сейчас выгодно покупать

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE пояснил, что уже в апреле на финансовом рынке может значительно вырасти спрос на доллар, а объемы его покупки способны достичь рекордных показателей.

"Когда евро начало дешеветь, все сразу начали покупать валюту, ведь потом она может подорожать. Сейчас покупка евро уже не принесет такой выгоды, как тем людям, которые купили в берегу. Но когда евро будет на максимальной точке укрепления относительно доллара, а доллар — на максимальной точке внизу, тогда надо покупать доллары", — рассказал Алексей Кущ.

По его словам, повышенный интерес к иностранной валюте уже наблюдался в марте. Тогда коммерческие учреждения активно скупали валюту, что сформировало рекордный спрос на рынке.

В то же время объемы продажи валюты, а также валютные интервенции регулятора, тоже были очень значительными — всего около 4 миллиардов долларов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему растет курс доллара в Украине и чего ждать в дальнейшем. Нацбанк имеет возможность влиять на курсовую динамику и менять ее направление в любую сторону. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от международной ситуации.

Также Новини.LIVE писали, при каких обстоятельствах НБУ будет вынужден запускать печатный станок. Эмиссия обвалит курс гривны. Соответственно подорожают как доллар, так и евро.

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
