Курсообразование с подвязкой к евро: стоит ли Нацбанку уже сейчас отказаться от доллара

Человек держит купюры евро в руках.

В Украине официальный курс валют до сих пор отражает стоимость гривны относительно доллара, хотя большинство финансовых операций страна выполняет в евро. Роль европейской валюты, как бюджетообразующей, постепенно растет. Например — без европоступлений Украина не способна покрыть дефицит государственного бюджета.

Об этом сказал в эфире Вечір.LIVE экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Что не так с курсообразованием в Украине

По словам финансового аналитика, Нацбанку стоит пересмотреть свою философию относительно курсообразования.

"Почему философия Национального банка до сих пор долларизирована — я не понимаю. Она уже давно должна была перейти на евро, или хотя бы на корзину валют доллар-евро с точки зрения курсообразования", — сказал он.

Кущ подчеркнул: чем большей будет девальвация евро, тем больший гривневый эквивалент получить правительство при продаже этой валюты НБУ.

Читайте также:

"Поэтому каждый этап девальвации гривны относительно евро — дополнительные средства в виде курсовых разниц, которые получает Минфин", — пояснил эксперт.

Может ли евро получить роль бюджетообразующей валюты

На украинском финансовом рынке, как отметил Алексей Кущ, сохраняется странная ситуация: официальный курс устанавливается по отношении гривны к доллару, а затем по отношению к другим валютам, через так называемые кросс-курсы на мировых рынках. При этом большинство финопераций страна проводит именно в евро.

Что еще стоит знать

Напомним, обмен евро в Украине в некоторых случаях выполнить невозможно. Так, банки и обменники не принимают у граждан купюры с:

большими разрывами;

поврежденными элементами дизайна и защиты;

другим первоначальным цветом бумаги и изображений и тому подобное.

Запрет на обмен действует и для валюты, которая теряет статус платежного средства или которую признают недействительной.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на портале "Гаразд", что некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника. Так происходит, если кассир усомнится в том, что банкнота настоящая. В таком случае передадут в Нацбанк на исследование. Еще Новини.LIVE рассказывали, что украинцам разрешают выезжать за границу за 10 000 евро в эквиваленте. Такую сумму не нужно письменно декларировать. Если денег больше, придется подтвердить происхождение средств, предъявив документы.