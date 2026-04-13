Курс долара на чорному ринку: як змінилися прайси приватників

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України почав тиждень з незначного послаблення долара — на 1 копійку до 43,4587 грн/дол. Котирування у банках майже не змінилися. Лише в продажу американська валюта подешевшала до 43,735 грн/дол. (-0,01 грн). Курс купівлі залишився на рівні 43,25 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, за яким курсом обмінюють валюту приватні особи.

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Новий тиждень приватники почали з курсу 43,631 грн/дол. у продажу та 43,466 грн/дол. у купівлі, як свідчить інформація на порталі "Курс України". Маржа при цьому складала понад 16 копійок на одиниці валюти, що є вище середнього показника.

Протягом дня у понеділок, 13 квітня, вартість американської валюти змінювалася диференційовано, коливаючись в такому коридорі:

продаж — 43,592-43,643 грн/дол.;

купівля — 43,466-43,501 грн/дол.

Після 14:00 долар трохи змінив траєкторію. У продажу валюта затрималася на позначці 43,597 грн/дол. Курс купівлі пішов донизу й впав одразу з 43,489 грн/дол. до 43,472 грн/дол.

Читайте також:

Курс долара на чорному ринку 13 квітня. Фото: скриншот

Яку валюту зараз вигідно купувати

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE пояснив, що вже у квітні на фінансовому ринку може значно зрости попит на долар, а обсяги його купівлі здатні досягти рекордних показників.

"Коли євро почало дешевшати, усі одразу почали купувати валюту, адже потім вона може здорожчати. Зараз купівля євро вже не принесе такої вигоди, як тим людям, які купили в березі. Та коли євро буде на максимальній точці зміцнення щодо долара, а долар — на максимальній точці внизу, тоді треба купувати долари", — розповів Олексій Кущ.

За його словами, підвищений інтерес до іноземної валюти вже спостерігався у березні. Тоді комерційні установи активно скуповували валюту, що сформувало рекордний попит на ринку.

Водночас обсяги продажу валюти, а також валютні інтервенції регулятора, теж були дуже значними — загалом близько 4 мільярдів доларів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому зростає курс долара в Україні та чого чекати надалі. Нацбанк має можливість впливати на курсову динаміку та змінювати її напрямок у будь-який бік. Подальший розвиток подій залежатиме від міжнародної ситуації.

Також Новини.LIVE писали, за яких обставин НБУ буде змушений запускати друкарський верстат. Емісія обвалить курс гривні. Відповідно подорожчають як долар, так і євро.