Курс доллара в Украине может измениться: эксперт назвал новый диапазон для гривны

Национальный банк Украины является ключевым игроком на валютном рынке, ведь именно он обеспечивает более половины всех операций. Поэтому регулятор фактически имеет возможность влиять на курсовую динамику и менять ее направление в любую сторону.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в экспертной колонке для Новини.LIVE.

Почему растет курс доллара в Украине

Нынешнее ослабление гривны, по словам эксперта, вызвано не только рыночными факторами. В значительной степени это является следствием политики самого регулятора.

В Нацбанке, по словам экономиста, учитывают геополитическую нестабильность, рост мировых цен на нефть, а также общую тенденцию укрепления доллара относительно ведущих валют мира.

"То есть логика НБУ примерно такая: мы должны быть в тренде - в тренде девальвации", — отметил Кущ.

Аналитик добавил, что сейчас официальный курс гривны к доллару находится в так называемом боковом тренде, однако на несколько более высоком уровне.

Если раньше Нацбанк удерживал валюту в довольно узком диапазоне — примерно 41-42 грн за доллар, то теперь этот коридор фактически расширили до 42-44 грн.

По мнению эксперта, такая ситуация может свидетельствовать о постепенном переходе к другой модели валютной политики. Речь идет о возможной замене модели курсовой гибкости моделью курсового коридора или так называемой валютной змеи, когда курс движется в пределах определенного диапазона.

Также аналитик предполагает, что в перспективе гривну могут привязать не только к доллару, но и к валютной корзине — например, из доллара и евро в пропорции 60 на 40.

Чего ждать от курса доллара в Украине в дальнейшем

Золотовалютные резервы НБУ, как отметил Кущ, позволяют регулятору и в дальнейшем контролировать ситуацию на рынке и удерживать курс в пределах примерно 42-44 грн за доллар.

Дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от международной ситуации. Если напряженность в мире уменьшится, курс может стабилизироваться в районе 43-44 грн за доллар. В случае же нового витка геополитической нестабильности гривна может перейти в следующий диапазон — примерно 44-46 грн за доллар.

Таким образом, считает эксперт, дальнейшее движение курса может происходить либо в формате постепенного ослабления гривны, либо же в виде длительной стабилизации в пределах нового коридора.

Какой курс доллара в Украине 8 апреля

НБУ в среду, 8 апреля, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", установил официальный курс доллара на уровне 43,4946 грн, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

Котировки в банках изменились дифференцированно. Курс продажи упал на 5 копеек до 43,75 грн/долл. В покупке американская валюта подешевела на 9 копеек — до 43,26 грн/долл.

Обменники в Украине продают доллар в среднем по 43,50 грн, а покупают по 43,39 грн.

На черном рынке американская валюта тоже дешевеет. После обеда в среду, 8 апреля, частники обменивают доллары по 43,494 грн в продаже и 43,377 грн в покупке.

