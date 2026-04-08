Главная Финансы НБУ диктует правила: эксперт объяснил, что будет с курсом доллара в Украине

Дата публикации 8 апреля 2026 15:51
Курс доллара в Украине может измениться: эксперт назвал новый диапазон для гривны
Доллары, пункт обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины является ключевым игроком на валютном рынке, ведь именно он обеспечивает более половины всех операций. Поэтому регулятор фактически имеет возможность влиять на курсовую динамику и менять ее направление в любую сторону.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в экспертной колонке для Новини.LIVE.

Почему растет курс доллара в Украине

Нынешнее ослабление гривны, по словам эксперта, вызвано не только рыночными факторами. В значительной степени это является следствием политики самого регулятора.

В Нацбанке, по словам экономиста, учитывают геополитическую нестабильность, рост мировых цен на нефть, а также общую тенденцию укрепления доллара относительно ведущих валют мира.

"То есть логика НБУ примерно такая: мы должны быть в тренде - в тренде девальвации", — отметил Кущ.

Аналитик добавил, что сейчас официальный курс гривны к доллару находится в так называемом боковом тренде, однако на несколько более высоком уровне.

Если раньше Нацбанк удерживал валюту в довольно узком диапазоне — примерно 41-42 грн за доллар, то теперь этот коридор фактически расширили до 42-44 грн.

По мнению эксперта, такая ситуация может свидетельствовать о постепенном переходе к другой модели валютной политики. Речь идет о возможной замене модели курсовой гибкости моделью курсового коридора или так называемой валютной змеи, когда курс движется в пределах определенного диапазона.

Также аналитик предполагает, что в перспективе гривну могут привязать не только к доллару, но и к валютной корзине — например, из доллара и евро в пропорции 60 на 40.

Чего ждать от курса доллара в Украине в дальнейшем

Золотовалютные резервы НБУ, как отметил Кущ, позволяют регулятору и в дальнейшем контролировать ситуацию на рынке и удерживать курс в пределах примерно 42-44 грн за доллар.

Дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от международной ситуации. Если напряженность в мире уменьшится, курс может стабилизироваться в районе 43-44 грн за доллар. В случае же нового витка геополитической нестабильности гривна может перейти в следующий диапазон — примерно 44-46 грн за доллар.

Таким образом, считает эксперт, дальнейшее движение курса может происходить либо в формате постепенного ослабления гривны, либо же в виде длительной стабилизации в пределах нового коридора.

Какой курс доллара в Украине 8 апреля

НБУ в среду, 8 апреля, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", установил официальный курс доллара на уровне 43,4946 грн, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

Котировки в банках изменились дифференцированно. Курс продажи упал на 5 копеек до 43,75 грн/долл. В покупке американская валюта подешевела на 9 копеек — до 43,26 грн/долл.

Обменники в Украине продают доллар в среднем по 43,50 грн, а покупают по 43,39 грн.

На черном рынке американская валюта тоже дешевеет. После обеда в среду, 8 апреля, частники обменивают доллары по 43,494 грн в продаже и 43,377 грн в покупке.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Нацбанк может прибегнуть к эмиссии. Необходимость в печатании денег может возникнуть, если международные партнеры прекратят предоставление финансовой помощи Украине. В таком случае неизбежна девальвация гривны.

Также Новини.LIVE писали о нюансах обмена валют в банках. Некоторые финучреждения выдают клиентам доллары 1914 года выпуска, но при этом отказываются принимать банкноты старого образца.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
