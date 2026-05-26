Доллар на черном рынке рванул вверх: курс валюты 26 мая

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины во вторник, 26 мая, ослабил курс доллара на 2 копейки до 44,2447 грн. В банках котировки в продаже выросли до 44,46 грн/долл. (+0,02 грн), в покупке — снизились до 43,975 грн (-0,01 грн)

Новини.LIVE рассказывают, что происходит со стоимостью валюты у частников.

Какой курс доллара на наличном рынке

Во вторник, 26 мая, черный рынок буквально лихорадит, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Утром доллар продавали по 44,12 грн, а покупали по 44,02 грн. Уже в 10:00 курс покупки вырос до 44,05 грн/долл.

В полдень в продаже доллар подорожал до рекордного для черного рынка уровня — 44,15 грн.

Ближе к 15:00 курс покупки вырос до 44,07 грн. В продаже стоимость валюты не изменилась.

Курс доллара на черном рынке 26 мая.

Сколько будет стоить доллар в Украине

В государственном бюджете Украины среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,5 грн. Поэтому до завершения года американская валюта может еще вырасти в цене. Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявил экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко.

По словам эксперта, если на старте года доллар стоил около 44 гривен, то в конце 2026 года курс может приблизиться к 46 гривен. В то же время такой сценарий возможен лишь при условии, что экономические параметры будут соответствовать тем показателям, которые заложены в госбюджете.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому здесь риски будут колоссальные", — сказал эксперт.

Устенко также отметил, что во время войны ожидать заметного укрепления гривны не стоит. По его мнению, предпосылки для стабильного усиления национальной валюты могут появиться уже после завершения боевых действий — в частности благодаря более активному экспорту, сокращению импорта, притоку иностранных инвестиций и улучшению бизнес-климата в стране.

