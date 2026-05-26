Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Черный рынок лихорадит: на сколько подскочил курс доллара

Черный рынок лихорадит: на сколько подскочил курс доллара

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 15:46
Доллар на черном рынке рванул вверх: курс валюты 26 мая
Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины во вторник, 26 мая, ослабил курс доллара на 2 копейки до 44,2447 грн. В банках котировки в продаже выросли до 44,46 грн/долл. (+0,02 грн), в покупке — снизились до 43,975 грн (-0,01 грн)

Новини.LIVE рассказывают, что происходит со стоимостью валюты у частников.

Какой курс доллара на наличном рынке

Во вторник, 26 мая, черный рынок буквально лихорадит, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Утром доллар продавали по 44,12 грн, а покупали по 44,02 грн. Уже в 10:00 курс покупки вырос до 44,05 грн/долл.

В полдень в продаже доллар подорожал до рекордного для черного рынка уровня — 44,15 грн.

Ближе к 15:00 курс покупки вырос до 44,07 грн. В продаже стоимость валюты не изменилась.

Читайте также:
Курс
Курс доллара на черном рынке 26 мая. Фото: скриншот

 

Сколько будет стоить доллар в Украине

В государственном бюджете Украины среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45,5 грн. Поэтому до завершения года американская валюта может еще вырасти в цене. Об этом в эфире программы Вечір.LIVE заявил экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко.

По словам эксперта, если на старте года доллар стоил около 44 гривен, то в конце 2026 года курс может приблизиться к 46 гривен. В то же время такой сценарий возможен лишь при условии, что экономические параметры будут соответствовать тем показателям, которые заложены в госбюджете.

"Если курс будет ниже, чем среднегодовой в госбюджете, то есть риски того, что доходная часть госбюджета не будет выполнена, и проблемы возникнут в принципе с госбюджетом. Структура нашего госбюджета такова, что весь наш заработок направляется на сектор безопасности и обороны. Поэтому здесь риски будут колоссальные", — сказал эксперт.

Устенко также отметил, что во время войны ожидать заметного укрепления гривны не стоит. По его мнению, предпосылки для стабильного усиления национальной валюты могут появиться уже после завершения боевых действий — в частности благодаря более активному экспорту, сокращению импорта, притоку иностранных инвестиций и улучшению бизнес-климата в стране.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк введет ограничения на операции по покупке иностранной валюты. Изменения заработают уже с июня. Обмен валюты будет недоступен для владельцев некоторых карт.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам выплатят по 2 600 евро. Речь идет о программе по предоставлению микрогрантов от международной организации Helvetas Swiss Intercooperation. Ее реализуют при финансовой поддержке Швейцарии.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации