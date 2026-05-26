Долар на чорному ринку рвонув вгору: курс валюти 26 травня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у вівторок, 26 травня, послабив курс долара на 2 копійки до 44,2447 грн. В банках котирування у продажу зросли до 44,46 грн/дол. (+0,02 грн), у купівлі — знизилися до 43,975 грн (-0,01 грн)

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з вартістю валюти у приватників.

Який курс долара на готівковому ринку

У вівторок, 26 травня, чорний ринок буквально лихоманить, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Зранку долар продавали по 44,12 грн, а купували по 44,02 грн. Вже о 10:00 курс купівлі зріс до 44,05 грн/дол.

Опівдні у продажу долар подорожчав до рекордного для чорного ринку рівня — 44,15 грн.

Ближче до 15:00 курс купівлі зріс до 44,07 грн. У продажу вартість валюти не змінилася.

Курс долара на чорному ринку 26 травня. Фото: скриншот

Скільки коштуватиме долар в Україні

У державному бюджеті України середньорічний курс долара закладено на рівні 45,5 грн. Тому до завершення року американська валюта може ще зрости в ціні. Про це в ефірі програми Вечір.LIVE заявив економіст та колишній радник президента України Олег Устенко.

За словами експерта, якщо на старті року долар коштував близько 44 гривень, то наприкінці 2026 року курс може наблизитися до 46 гривень. Водночас такий сценарій можливий лише за умови, що економічні параметри відповідатимуть тим показникам, які закладені у держбюджеті.

"Якщо курс буде нижчий, ніж середньорічний у держбюджеті, то є ризики того, що дохідна частина держбюджету не буде виконана, і проблеми виникнуть в принципі з держбюджетом. Структура нашого держбюджету така, що увесь наш заробіток спрямовується на сектор безпеки та оборони. Тож тут ризики будуть колосальні", — сказав експерт.

Устенко також наголосив, що під час війни очікувати помітного зміцнення гривні не варто. На його думку, передумови для стабільного посилення національної валюти можуть з’явитися вже після завершення бойових дій — зокрема завдяки активнішому експорту, скороченню імпорту, притоку іноземних інвестицій та покращенню бізнес-клімату в країні.

