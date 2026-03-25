Черный рынок кипит: курс доллара изменил направление

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине снова пошел вверх. В среду, 25 марта, Нацбанк повысил его на 9 копеек до 43,9205 грн/долл. В банках валюта, наоборот, подешевела. Средний курс продажи составляет 44,15 грн/долл., что на 9 копеек ниже вчерашнего, а в покупке доллар стоит 43,65 грн — на 10 копеек меньше.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.

По какому курсу обменивают доллары частники

Доллар на черном рынке в среду, 25 марта, начал дорожать буквально с первых минут торгового дня, как свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины". Хотя накануне ситуация была противоположной — валюта медленно, но дешевела.

До полудня курс находился в пределах 44,050 грн/долл. в продаже и 43,95 грн/долл. в покупке.

После 12:00 доллар пошел вверх более резкими темпами. За несколько часов валюта подорожала до таких показателей:

Читайте также:

продажа — 44,089 грн/долл;

покупка — 43,967 грн/долл.

Маржа при этом была ниже среднего уровня — чуть более 12 копеек на каждом долларе.

Курс доллара на черном рынке 25 марта. Фото: скриншот

Чего ждать от курса доллара в Украине

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе" рассказал, что сейчас курс доллара в Украине в основном зависит от политики НБУ.

"Анализируя логику нашего регулятора, я сделал для себя вывод, что пока курс будет в горизонте до 45 грн/долл. А потом может перескочить сразу на 46 грн/долл.", — отметил Кущ.

Однако, уточнил аналитик, сценарий, по которому американская валюта пересечет отметку в 46 грн, пока маловероятен.

В то же время Кущ добавил, что в течение апреля-марта Украина должна оплатить более 160 млн долларов долга Международному валютному фонду. Соответственно регулятору придется покупать валюту на международном рынке. А это может дополнительно давить на гривну и стимулировать девальвацию.

Частые вопросы

Какой курс доллара на сегодня в обменниках?

Обменные пункты в Украине в среду, 25 марта, продают доллары в среднем по 44,10 грн, что на 1 копейку больше, чем накануне. Сдать доллары сегодня можно по 43,99 грн.

Сколько стоит 100 долларов в гривнах?

4 392,05 грн — по официальному курсу Национального банка по состоянию на 25 марта. Чтобы купить 100 долларов в банке придется отдать около 4 415 грн, в обменниках — 4 410 грн в среднем.