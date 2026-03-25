Головна Фінанси Чорний ринок кипить: курс долара змінив напрямок

Чорний ринок кипить: курс долара змінив напрямок

Дата публікації: 25 березня 2026 15:48
Чорний ринок кипить: курс долара змінив напрямок
Долари на столі. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс долара в Україні знову пішов вгору. У середу, 25 березня, Нацбанк підвищив його на 9 копійок до 43,9205 грн/дол. В банках валюта, навпаки, подешевшала. Середній курс продажу становить  44,15 грн/дол., що на 9 копійок нижче вчорашнього, а в купівлі долар коштує 43,65 грн — на 10 копійок менше.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют. 

За яким курсом обмінюють долари приватники

Долар на чорному ринку у середу, 25 березня, почав дорожчати буквально з перших хвилин торгового дня, як свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України". Хоча напередодні ситуація була протилежною — валюта повільно, але дешевшала.

До опівдня курс перебував в межах 44,050 грн/дол. у продажі та 43,95 грн/дол. у купівлі. 

Після 12:00 долар пішов вгору більш різкими темпами. За кілька годин валюта подорожчала до таких показників:

  • продаж — 44,089 грн/дол.;
  • купівля  — 43,967 грн/дол.

Маржа при цьому була нижче середнього рівня — трохи більш як 12 копійок на кожному доларі.

Курс
Курс долара на чорному ринку 25 березня. Фото: скриншот

 

Чого чекати від курсу долара в Україні

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" розповів, що зараз курс долара в Україні здебільшого залежить від політики НБУ. 

"Аналізуючи логіку нашого регулятора, я зробив для себе висновок, що поки курс буде в горизонті до 45 грн/дол. А потім може перескочити одразу на 46 грн/дол.", — зазначив Кущ.

Проте, уточнив аналітик, сценарій, за яким американська валюта перетне позначку у 46 грн, наразі малоймовірний.

Водночас Кущ додав, що протягом квітня-березня Україна має сплатити більш як 160 млн доларів боргу Міжнародному валютному фонду. Відповідно регулятору доведеться купувати валюту на міжнародному ринку. А це може додатково тиснути на гривню та стимулювати девальвацію.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні може прискоритися інфляція. Зараз цей показник дозволяє втримувати на помірному рівні зовнішня фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів. Проте за певних обставин ситуація може змінитися. 

Також Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк відмовився від ввезення валюти в Україну. Фінансова установа єдина в країні має на це ліцензію. Таке рішення пов'язане з незаконним затриманням інкасаторів банку в Угорщині.

Часті питання

Який курс долара на сьогодні в обмінниках?

Обмінні пункти в Україні у середу, 25 березня, продають долари в середньому по 44,10 грн, що на 1 копійку більше, ніж напередодні. Здати долари сьогодні можна по 43,99 грн.

Скільки коштує 100 доларів в гривнях?

4 392,05 грн — за офіційним курсом Національного банку станом на 25 березня. Щоб купити 100 доларів в банку доведеться віддати близько 4 415 грн, в обмінниках — 4 410 грн в середньому. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
