Пенсии ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС: что изменится в выплатах

Чернобыльские пенсии перепишут: как изменятся доплаты и надбавки
Украинцам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС, могут переписать правила пенсионных доплат и надбавок. Все выплаты планируют объединить в одной системе.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина.
Что хотят изменить
Правительство хочет отойти от практики отдельных точечных изменений в законодательство. Вместо этого разрабатывается комплексная пенсионная реформа, которая нормирует выплаты, доплаты и повышение пенсий чернобыльцам.
Речь идет как о ликвидаторах последствий аварии, так и об украинцах, которые пострадали от радиации и имеют соответствующий статус.
Почему возникла потребность в реформе
В последние годы все больше чернобыльцев судятся с государством за свои пенсии. Из-за постоянных судов, кучи законов, подзаконных актов и постановлений возникает путаница и ошибки в начислениях.
В новом законе создадут отдельный раздел, в котором объединят и четко пропишут все специфические надбавки и дополнительные выплаты. Это должно положить конец спорам о размере пенсий и разной трактовке законодательства при начислениях.
По мнению правительства, новые правила помогут сделать выплаты более прозрачными и понятными.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине могут изменить правила оформления пенсий, социальной помощи и льгот. Сейчас из-за ошибок в реестрах или плохого обмена данными между учреждениями люди теряют выплаты. Предлагается создать единую систему, чтобы все данные передавались автоматически.
Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут потерять 2 000 грн от государства на медицинское обследование. Использовать эти средства нужно до конца июня, иначе они вернутся в бюджет.