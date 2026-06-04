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Главная Финансы Чернобыльские пенсии перепишут: как изменятся доплаты и надбавки

Чернобыльские пенсии перепишут: как изменятся доплаты и надбавки

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 11:02
Пенсии ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС: что изменится в выплатах
Пенсионер на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцам, пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС, могут переписать правила пенсионных доплат и надбавок. Все выплаты планируют объединить в одной системе.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина.

Что хотят изменить

Правительство хочет отойти от практики отдельных точечных изменений в законодательство. Вместо этого разрабатывается комплексная пенсионная реформа, которая нормирует выплаты, доплаты и повышение пенсий чернобыльцам.

Речь идет как о ликвидаторах последствий аварии, так и об украинцах, которые пострадали от радиации и имеют соответствующий статус.

Почему возникла потребность в реформе

В последние годы все больше чернобыльцев судятся с государством за свои пенсии. Из-за постоянных судов, кучи законов, подзаконных актов и постановлений возникает путаница и ошибки в начислениях.

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В новом законе создадут отдельный раздел, в котором объединят и четко пропишут все специфические надбавки и дополнительные выплаты. Это должно положить конец спорам о размере пенсий и разной трактовке законодательства при начислениях.

По мнению правительства, новые правила помогут сделать выплаты более прозрачными и понятными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине могут изменить правила оформления пенсий, социальной помощи и льгот. Сейчас из-за ошибок в реестрах или плохого обмена данными между учреждениями люди теряют выплаты. Предлагается создать единую систему, чтобы все данные передавались автоматически.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут потерять 2 000 грн от государства на медицинское обследование. Использовать эти средства нужно до конца июня, иначе они вернутся в бюджет.

пенсии ЧАЭС социальная защита
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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