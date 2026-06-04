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Головна Фінанси Чорнобильські пенсії перепишуть: як зміняться доплати та надбавки

Чорнобильські пенсії перепишуть: як зміняться доплати та надбавки

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 11:02
Пенсії ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС: що зміниться у виплатах
Пенсіонер на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українцям, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС, можуть переписати правила пенсійних доплат і надбавок. Усі виплати планують об'єднати в одній системі. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна.

Що хочуть змінити

Уряд хоче відійти від практики окремих точкових змін до законодавства. Замість цього розробляється комплексна пенсійна реформа, яка унормує виплати, доплати та підвищення пенсій чорнобильцям.

Йдеться як про ліквідаторів наслідків аварії, так і про українців, які постраждали від радіації та мають відповідний статус.

Чому виникла потреба в реформі

Останніми роками все більше чорнобильців судяться з державою за свої пенсії. Через постійні суди, купу законів, підзаконних актів і постанов виникає плутанина і помилки у нарахуваннях.

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У новому законі створять окремий розділ, у якому об'єднають і чітко пропишуть всі специфічні надбавки та додаткові виплати. Це має покласти край суперечкам про розмір пенсій та різному трактуванню законодавства під час нарахувань. 

На думку уряду, нові правила допоможуть зробити виплати більш прозорими та зрозумілими.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні можуть змінити правила оформлення пенсій, соціальної допомоги та пільг. Зараз через помилки в реєстрах або поганий обмін даними між установами люди втрачають виплати. Пропонується створити єдину систему, щоб усі дані передавалися автоматично.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть втратити 2 000 грн від держави на медичне обстеження. Використати ці кошти потрібно до кінця червня, інакше вони повернуться до бюджету. 

пенсії ЧАЕС соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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