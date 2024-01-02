ПриватБанк ввел очередные изменения по переводам с карты на карту

Банковская карта. Фото: Privatbank

Государственный ПриватБанк сообщил клиентам об очередных изменениях. Нововведение касается некоторых денежных переводов с карты на карту.

Об этом сообщается на портале финучреждения.

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Что изменилось в SWIFT-переводах

Как отмечают в банке, речь идет о SWIFT-переводах иностранной валюты. Клиенты могут осуществлять такие переводы без уплаты дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC в двух валютах:

в швейцарском франке;

в европейской валюте.

В финучреждении объясняют, что банк продолжает работать над отлаживанием платежных "мостов" с банками, работающими на территории Европы.

"ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в Citibank NA в швейцарских франках (CHF) и евро (EUR)", — сообщает пресс-служба.

В банке рассчитывают, что такие изменения сделают более удобными переводы украинских клиентов, которые из-за войны вынуждены находиться за границей, но в дальнейшем финансово помогают своим родным, близким и Вооруженным силам.

Правило формирования реквизитов в приложении

В банке отмечают, что пользователи могут сами сформировать реквизиты через приложение "Приват24". А именно:

необходимо в меню найти раздел "Сервисы";

выбрать пункт "Переводы";

перейти в раздел SWIFT;

щелкнуть пункт "Реквизиты".

Переводы валюты на гривневые счета состоятся без взыскания комиссии.

SWIFT-переводы через ПриватБанк имеют следующие преимущества:

отсутствуют ограничения по сумме средств;

есть возможность отслеживания переводов онлайн;

можно позвонить на спецлинию по поддержке SWIFT-переводов.

Как правило, средства будут пересланы на счет в течение 24 часов, а 40% платежей — за несколько минут.

Банк предоставил видео-подсказки, как получить в Приват24 реквизиты для SWIFT-переводов.

Также можно просмотреть инструкцию, как в вебверсии Приват24 получить реквизиты карты SWIFT.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк определил судьбу безнадежной задолженности по кредитам своих клиентов. Поскольку обслуживание слишком затратное, решил продать права требования по портфелю безнадежных кредитов.

Также мы писали, что ПриватБанк начал блокировать платежные карты для социальных выплат клиентов. Представители финучреждения объяснили, кто под угрозой потери доступа к счетам.