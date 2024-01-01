Грошові перекази через ПриватБанк — правила для клієнтів змінились

ПриватБанк оновив правила переказів з картки на картку — що змінилось
У державній фінустанові "ПриватБанк" змінили правила щодо деяких грошових переказів з картки на картку. Йдеться про SWIFT-перекази іноземної валюти, за які більше не стягуватимуть додаткову комісію.
Про це йдеться на офіційному сайті банку.
SWIFT-перекази по-новому
За повідомленням пресслужби банку, клієнтам фінустанови дозволяється здійснювати SWIFT-перекази без вимоги сплати додаткових комісій через Citibank EUROPE PLC у таких валютах:
- швейцарський франк;
- європейська валюта.
Як уточнюють у банку, таким чином фінустанова налагоджує платіжні "мости" з банками у Європі.
"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. в швейцарських франках (СHF) та євро (EUR)", — повідомили у пресслужбі.
Очікується, що це додасть зручності українським клієнтам, які через війну вимушено перебувають за кордоном, та продовжують допомагають рідним, близьким та армії.
Інструкція з формування реквізитів у Приват24
Як зауважують у банку, користувачі можуть формувати реквізити через мобільний застосунок "Приват24". Для цього необхідно:
- у меню обрати пункт "Сервіси";
- далі перейти в розділ "Перекази";
- обрати пункт SWIFT;
- натиснути кнопку "Реквізити".
Зарахування суми валютного переказу на гривневий рахунок відбудеться без сягнення комісії.
Ключові переваги SWIFT-переказів у ПриватБанку:
- немає обмежень за грошовими сумами;
- можна відстежувати перекази онлайн;
- діє спеціальна лінія з підтримки щодо SWIFT-переказу.
Гроші мають надійти на рахунки протягом 24 годин, при цьому 40% платежів будуть зараховані за кілька хвилин.
Реквізити для SWIFT-переказів можна отримати у Приват24, слідуючи відеопідказкам.
Також є відеоінструкція, як одержати реквізити картки для SWIFT у вебверсії Приват24.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на видачу "зношеної валюти". Представники банку пояснили, як у такому випадку діяти.
Також ПриватБанк обіцяє нові подарунки до різдвяно-новорічних свят. Так, для клієнтів, які переказують кошти рідним та близьким за кордон на картки Visa, розіграють гаджети Apple.
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