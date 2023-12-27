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ПриватБанк визначив долю "безнадійних" кредитів українців

27 грудня 2023 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити українців — ПриватБанк визначив долю боргів клієнтів
Офіс ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" визначила долю безнадійної заборгованості за кредитами своїх клієнтів. Оскільки обслуговування надто витратне, вирішила продати права вимоги за портфелем безнадійних кредитів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Детальніше про безнадійні кредити українців

За умовами продажу, на початку наступного року планують запропонувати професійним учасникам ринку портфель сумою 500 млн гривень. Йдеться про більш ніж 60 тис. споживчих кредитів, наданих громадянам без забезпечення, які списали за рахунок резервів.

Як уточнили у пресслужбі, за кредитами, класифікованими як "безнадійними", банк пропонував клієнтам-боржникам програми реструктуризації, здійснював роботу з погашення боргу, вдаючись до таких радикальних інструментів як примусове стягнення.

Проте з портфелю для продажу виключили кредити, за якими боржниками є військові, мобілізовані та жителі територій, де тривають активні бойові дії чи перебувають під тимчасовою окупацією.

У банку зазначають, що витрати на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів вищі за очікувану вартість продажу.

Як розраховують у фінустанові, права вимоги за відповідним портфелем запропонують на платформі системи електронних торгів Міністерства юстиції у СЕТАМ та включатимуть виключно тіло кредиту з нарахованими відсотками. Продажі боргів будуть здійснені під час відкритих та прозорих торгів шляхом покрокового зниження стартової ціни.

Банк запросить до участі у торгах фінансові компанії, котрі мають чинну ліцензію на надання коштів у позику чи послуги із факторингу.

Варто зауважити, що до безнадійної заборгованості банки відносять заборгованість за фінансовими кредитами, за яким протерміновано більш ніж 360 днів погашення частини боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українці під час війни дедалі активніше несуть гроші у банки. Порівняно з 2021 роком кількість депозитів зросла на 50%.

Ще повідомлялося, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.

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