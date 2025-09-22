Почему важно брать чеки на АЗС — Гетманцев рассказал о популярной схеме

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Рынок топлива в Украине годами оставался одним из самых тенизированных секторов экономики. Только до полномасштабного вторжения государство ежегодно недополучало около 20 миллиардов гривен из-за "черных" и "серых" схем. Несмотря на определенные успехи в борьбе с тенью, сегодня проблема нелегальных заправок и налоговых манипуляций все еще остается острой.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев на своем YouTube-канале.

"Серые" и "черные" схемы на АЗС

По словам главы финансового комитета, до полномасштабного вторжения государство в результате различных схем на рынке топлива ежегодно недополучало 20 миллиардов гривен. Тогда на рынке практиковались различные схемы:

Производство и продажа "бодяги" — топливо изготавливалось из газового конденсата с добавлением химических веществ до сходства с топливом. Реализация этого топлива также происходила на "черных" АЗС без каких-либо документов и чеков и без единой копейки на уплату налогов. "Серые" схемы — когда АЗС получает "белое" топливо в соответствии с документами, но реализует его "в черную". А по документам якобы реализует по фиктивным договорам тем организациям и предприятиям, которым необходимо перекрыться входящим НДС и соответственно уменьшить свою прибыль.

Гетманцев также привел в пример ситуацию, когда на АЗС переспрашивают покупателей, нужен ли им чек. Это, по его словам, также схема, но не системная, а от самих сотрудников.

"Ежедневно к таким работникам приезжает определенное лицо, "выкупает" чеки, которые вы не забрали при заправке авто, а потом эти чеки подкладывают в отчетность того или иного предприятия, увеличивая таким образом расходы и уменьшая на соответствующую сумму налогообложения", — пояснил глава финкомитета.

Еще одной схемой является выплата зарплат в конвертах. Если средняя зарплата по отрасли составляет 24 тысячи гривен, то когда в сети АЗС, которая якобы работает "в белую", этот показатель равен 15 тысячам — это является признаком, что часть зарплаты идет в конверте. А обеспечить поступление кэша для конверта удается через использование "серых" схем и сделок.

Государство постепенно борется с тенью на рынке горючего, добавил нардеп. В результате бюджет получил в 2024 году 5,7 миллиарда гривен дополнительных платежей. А в 2025 году — дополнительно 1,3 миллиарда гривен платежей. В том числе налог на прибыль вырос на 35,8%.

Впрочем, по мнению Гетманцева, говорить о полной победе над тенью на топливном рынке еще рано. Согласно интерактивной карте Нефтегазовой Ассоциации — существует 428 нелегальных АЗС по всей Украине.

Председатель финкомитета отметил, что это компетенция БЭБ и Нацполиции. ГНС также должна усилить контроль за соблюдением налогового законодательства на этом рынке.

Что должно сделать украинское правительство

В интервью Новини.LIVE Даниил Гетманцев отметил, что правительство должно быть поставлено в такое положение, когда покрывать расходы можно будет только благодаря реальной борьбе с "тенью".

"Мы уже имеем четкую позицию бизнеса, который требует от государства детенизации. Низкие социальные стандарты и бедность - это прямое следствие коррупции и тени. Ежегодно бюджет недополучает не менее 20 млрд от табака, алкоголя, игорного бизнеса, а также от контрабанды и "серой" интернет-торговли. Это надо прекратить", — отметил глава финансового комитета ВРУ.

Он также добавил, что из-за теневого сектора украинцы фактически теряют часть своих пенсий и зарплат в пользу коррупционеров.

