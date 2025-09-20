Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гетманцев ответил, как можно удвоить пенсии и зарплаты в Украине

Гетманцев ответил, как можно удвоить пенсии и зарплаты в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 16:55
Даниил Гетманцев прояснил, почему важна детенизация в Украине
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, как Украина может выйти на повышенный уровень пенсии и зарплат. Сделать это можно благодаря процессу детенизации.

Об этом нардеп подробнее рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев рассказал о важности детенизации

Как отметил Гетманцев, из-за теневого сектора украинцы фактически теряют часть своих пенсий и зарплат в пользу коррупционеров. По его словам, если бы государство получало все доходы от детенизации, это позволило бы вдвое повысить зарплаты учителям и медикам, а также увеличить пенсии в рамках солидарной системы.

"Детенизация — это не столько об интересах бюджета и даже равных условиях хозяйствования. Это о том, что ты, покупая что-то и не получая чек, фактически берешь от своей пенсии, которую должен был бы получать, и отдаешь уклонисту и коррупционеру. Если бы мы взяли тот триллион, который государство не дополучает в качестве денег из теневого сектора, то мы бы могли вдвое повысить заработные платы и пенсии", — пояснил нардеп.

Как известно, в бюджете на 2026 правительство впервые предусмотрело доходы от "детенизации", которые должны составить 60 млрд гривен. Однако, как отметил Гетманцев, это лишь предварительные расчеты.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные льготы для бизнеса на прифронтовых территориях.

А также глава финансового комитета объяснил, почему поддержка прифронтовых общин должна стать приоритетом для всей Украины.

зарплаты выплаты пенсии коррупция Даниил Гетманцев
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации