Даниил Гетманцев прояснил, почему важна детенизация в Украине

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, как Украина может выйти на повышенный уровень пенсии и зарплат. Сделать это можно благодаря процессу детенизации.

Об этом нардеп подробнее рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Гетманцев рассказал о важности детенизации

Как отметил Гетманцев, из-за теневого сектора украинцы фактически теряют часть своих пенсий и зарплат в пользу коррупционеров. По его словам, если бы государство получало все доходы от детенизации, это позволило бы вдвое повысить зарплаты учителям и медикам, а также увеличить пенсии в рамках солидарной системы.

"Детенизация — это не столько об интересах бюджета и даже равных условиях хозяйствования. Это о том, что ты, покупая что-то и не получая чек, фактически берешь от своей пенсии, которую должен был бы получать, и отдаешь уклонисту и коррупционеру. Если бы мы взяли тот триллион, который государство не дополучает в качестве денег из теневого сектора, то мы бы могли вдвое повысить заработные платы и пенсии", — пояснил нардеп.

Как известно, в бюджете на 2026 правительство впервые предусмотрело доходы от "детенизации", которые должны составить 60 млрд гривен. Однако, как отметил Гетманцев, это лишь предварительные расчеты.

