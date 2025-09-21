Даниил Гетманцев обвинил Favbet в уклонении от налогов

Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев высказался о мошеннической схеме одного из крупнейших казино в Украине. Оператор игорного рынка задолжал государству миллиарды налогов.

Об этом народный депутат рассказал в эфире Новини.LIVE.

По словам главы комитета, в декларациях владелец казино указывает меньшую сумму выигрышей для того, чтобы уклониться от уплаты налогов.

"Мы выяснили, что крупнейший оператор игорного рынка Favbet в декларациях намеренно занижает объект налогообложения для того, чтобы уклониться от налогов. Если взять по общему рынку, государство не получает 20 млрд грн", — заявил Гетманцев.

Нардеп уже обратился во Временную специальную комиссию Верховной Рады Украины, а также к генеральному прокурору, чтобы урегулировать эту ситуацию. Нардеп отметил, что в 2021 году игорный бизнес уплатил в бюджет 200 млн грн налогов, в 2022 году — 700 млн грн, а в 2024-м эта сумма выросла до 17 млрд грн. Однако все это время указанная компания не уплатила необходимую сумму.

"Владелец этого игорного оператора проживает в Лондоне и является самым богатым человеком в нашей стране за счет того, что они уклонялись от налогов. Это огромные деньги, в которых нуждаются пенсионеры, учителя и в первую очередь сегодня армия", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, как можно удвоить пенсии и зарплаты в Украине.

А также глава финансового комитета ВРУ анонсировал пересмотр госбюджета в 2026 году.