Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гетманцев обвинил крупнейшее казино в Украине в мошенничестве

Гетманцев обвинил крупнейшее казино в Украине в мошенничестве

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 16:58
Даниил Гетманцев обвинил Favbet в уклонении от налогов
Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев высказался о мошеннической схеме одного из крупнейших казино в Украине. Оператор игорного рынка задолжал государству миллиарды налогов.

Об этом народный депутат рассказал в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев разоблачил известное казино в мошенничестве

По словам главы комитета, в декларациях владелец казино указывает меньшую сумму выигрышей для того, чтобы уклониться от уплаты налогов.

"Мы выяснили, что крупнейший оператор игорного рынка Favbet в декларациях намеренно занижает объект налогообложения для того, чтобы уклониться от налогов. Если взять по общему рынку, государство не получает 20 млрд грн", — заявил Гетманцев.

Нардеп уже обратился во Временную специальную комиссию Верховной Рады Украины, а также к генеральному прокурору, чтобы урегулировать эту ситуацию. Нардеп отметил, что в 2021 году игорный бизнес уплатил в бюджет 200 млн грн налогов, в 2022 году — 700 млн грн, а в 2024-м эта сумма выросла до 17 млрд грн. Однако все это время указанная компания не уплатила необходимую сумму.

"Владелец этого игорного оператора проживает в Лондоне и является самым богатым человеком в нашей стране за счет того, что они уклонялись от налогов. Это огромные деньги, в которых нуждаются пенсионеры, учителя и в первую очередь сегодня армия", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, как можно удвоить пенсии и зарплаты в Украине.

А также глава финансового комитета ВРУ анонсировал пересмотр госбюджета в 2026 году.

налоги Даниил Гетманцев казино долги игорный бизнес
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации