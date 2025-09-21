Госбюджет могут пересмотреть в 2026 году - заявление Гетманцева

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в 2026 году государственный бюджет, скорее всего, придется пересматривать уже во время его выполнения. Причиной этого станет необходимость дополнительных расходов на армию..

Об этом Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 21 сентября.

Реклама

Читайте также:

Пересмотр бюджета и социальные инициативы

По словам нардепа, ситуация с финансированием оборонного сектора заставляет власть закладывать возможность повторной корректировки бюджета. Он напомнил, что в предыдущие годы правительство неоднократно увеличивало расходы уже после принятия документа. Это, по его мнению, превращает процесс в формальность.

"То есть вот это дежавю, постоянный пересмотр бюджета внутри года, когда мы докидываем туда полтриллиона дополнительных расходов именно на армию, он сейчас прогнозируемо закладывается в бюджет 2026 года. И это абсолютно нехорошо. Это фактически имитация бюджетного процесса, а не бюджетный процесс", — отметил Гетманцев.

В то же время политик подчеркнул, что поддерживает социальные инициативы правительства. Речь идет о повышении заработной платы учителям на 50% и увеличение выплат отдельным категориям медиков до 35 тысяч гривен.

Напомним, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о необходимости появления мигрантов в Украине.

Ранее мы также информировали, что Даниил Гетманцев объяснил, каким образом Украина способна выйти на более высокий уровень пенсий и заработных плат.