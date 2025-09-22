Чому важливо брати чеки на АЗС — Гетманцев розповів про популярну схему

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Ринок пального в Україні роками залишався одним із найбільш тінізованих секторів економіки. Лише до повномасштабного вторгнення держава щороку недоотримувала близько 20 мільярдів гривень через "чорні" та "сірі" схеми. Попри певні успіхи у боротьбі з тінню, сьогодні проблема нелегальних заправок і податкових маніпуляцій усе ще залишається гострою.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев на своєму YouTube-каналі.

Реклама

Читайте також:

"Сірі" та "чорні" схеми на АЗС

За словами голови фінансового комітету, до повномасштабного вторгнення держава внаслідок різних схем на ринку пального щороку недоотримувала 20 мільярдів гривень. Тоді на ринку практикувалися різні схеми:

Виробництво й продаж "бодяги" — пальне виготовлялося з газового конденсату з додаванням хімічних речовин до схожості з пальним. Реалізація цього пального також відбувалася на "чорних" АЗС без будь-яких документів і чеків та без жодної копійки на сплату податків. "Сірі" схеми — коли АЗС отримує "біле" пальне відповідно до документів, але реалізує його "в чорну". А за документами нібито реалізує за фіктивними договорами тим організаціям і підприємствам, яким необхідно перекритися вхідним ПДВ і відповідно зменшити свій прибуток.

Гетманцев також навів як приклад ситуацію, коли на АЗС перепитують покупців, чи потрібен їм чек. Це, за його словами, також схема, але не системна, а від самих співробітників.

"Щодня до таких працівників приїздить певна особа "викуповує" чеки, які ви не забрали при заправці авто, а потім ці чеки підкладають у звітність того чи іншого підприємства, збільшуючи таким чином витрати й зменшуючи на відповідну суму оподаткування", — пояснив голова фінкомітету.

Ще однією схемою є виплата зарплат в конвертах. Якщо середня зарплата по галузі становить 24 тисячі гривень, то коли в мережі АЗС, яка нібито працює "в білу", цей показник дорівнює 15 тисячам — це є ознакою, що частина зарплати йде в конверті. А забезпечити надходження кешу для конверта вдається через використання "сірих" схем і оборудок.

Держава поступово бореться з тінню на ринку пального, додав нардеп. Внаслідок цього бюджет отримав у 2024 році 5,7 мільярда гривень додаткових платежів. А у 2025 році — додатково 1,3 мільярда гривень платежів. У тому числі податок на прибуток зріс на 35,8%.

Втім, на думку Гетманцева, говорити про повну перемогу над тінню на паливному ринку ще рано. Згідно з інтерактивною картою Нафтогазової Асоціації, існує 428 нелегальних АЗС по всій Україні.

Голова фінкомітету наголосив, що це компетенція БЕБ та Нацполіції.

ДПС також має посилити контроль за дотриманням податкового законодавства на цьому ринку.

Що має зробити український уряд

В інтерв’ю Новини.LIVE Данило Гетманцев наголосив, що уряд має бути поставлений у таке становище, коли покривати видатки можна буде лише завдяки реальній боротьбі з "тінню".

"Ми вже маємо чітку позицію бізнесу, який вимагає від держави детінізації. Низькі соціальні стандарти та бідність — це прямий наслідок корупції й тіні. Щороку бюджет недоотримує щонайменше 20 млрд від тютюну, алкоголю, грального бізнесу, а також від контрабанди й "сірої" інтернет-торгівлі. Це треба припинити", — зауважив голова фінансового комітету ВРУ.

Він також додав, що через тіньовий сектор українці фактично втрачають частину своїх пенсій та зарплат на користь корупціонерів.

Раніше ми розповідали, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, як Україна може вийти на підвищений рівень пенсії та зарплат.

Також дізнавайтеся, чому у 2026 році державний бюджет, найімовірніше, доведеться переглядати вже під час його виконання.