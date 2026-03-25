Чехія виплатить українцям до 4 000 доларів навесні: умови

Людина тримає американську валюту в руках.

До кінця березня 2026 року громадяни, які проживають у двох прифронтових регіонах, можуть звернутися за оформленням фінансової допомоги від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" (People in Need Ukraine). У рамках відповідного проєкту українці зможуть отримати до 4 000 доларів.

Умови надання допомоги до 4 000 доларів від Чехії

Навесні організація "Людина в біді" приймає заявки на проєкт з надання мікрогрантів для громадян з обмеженими економічними можливостями на запуск власної справи. Така ініціатива стала можливою завдяки фінансовій підтримці Швейцарії.

Звернутися за допомогою можуть ті громадяни, які через війну втратили роботу або дохід, однак є ідеї щодо власного бізнесу.

Проєкт передбачає надає фінансових грантів для переможців у розмірі до 4 000 доларів. Відповідні кошти можна буде спрямувати на запуск підприємницької діяльності: на придбання обладнання, здійснення ремонтів приміщення, купівлю матеріалів, на маркетинг та інші витрати, що необхідні для започаткування справи.

Окрім фінансової допомоги, учасники отримають можливість пройти навчання та звернутися за менторською підтримкою у підготовці до запуску власної справи.

Пріоритетними будуть такі соціальні групи людей:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Особи з інвалідністю; Самотні батьки; Люди старшого віку; Ветерани.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Як повідомляють організатори, взяти участь у відповідній ініціативі чеської гуманітарної організації "Людина в біді" можуть повнолітні мешканці або переселенці, які проживають у таких областях:

Дніпропетровська: м. Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Павлоград, Дніпровський, Самарівський райони;

Харківська: Берестинський, Харківський, Лозівський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Реєстрація буде відкрита для громадян за умови відповідності критеріям до 31 березня 2026 року.

Які суми нових виплат сім’ям з дітьми у 2026 році

Згідно із законом №4681-ІХ, в Україні запровадили комплексну систему фінансової підтримки батьків. Зокрема, на вагітність та пологи передбачені 7 000 грн на місяць, допомога при народженні дитини одноразово 50 000 грн. Окрім того, можна отримати бебі-бокс або грошову компенсацію у розмірі 8 451 грн, ще можна оформити виплати на догляд за дитиною до одного року виплати у 7 000 грн, а для дітей з інвалідністю: 10 500 грн щомісяця. Передбачена підтримка працюючих батьків "єЯсла" у сумі 8 000 грн (для родин, які виховують дитину з інвалідністю — 12 000 грн), а також "Пакунок школяра" у розмірі 5 000 грн.

Що змінилося у наданні допомоги на проживання для ВПО

У 2026 році нарахування виплат для дітей ВПО, незалежно від доходу родини, буде здійснюватися за умови подачі заяви до 1 травня 2026 року. Непрацездатні з числа ВПО, яким припинилась виплата на проживання через перевищення доходу, зможуть подати документи на перегляд виплат. Якщо документи для цього буде подано пізніше 1 травня, то виплати будуть нараховувати з місяця звернення за допомогою. Максимальне число шестимісячних періодів виплат продовжили з чотирьох до п’яти.