Выплаты от Чехии — кто получит от 2 тыс. до 5 тыс. долларов

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 31 марта 2025 года украинцы имеют возможность подать заявки на грантовую программу от Чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Регистрация на финансовую помощь доступна жителям трех регионов.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

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Условия грантовой программы от Чехии

Проект от гуманитарной организации по предоставлению грантов в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов призван оказать помощь украинцам в развитии предпринимательства во время войны. Также микрогранты доступны для тех, кто стремится научиться строить бизнес.

Программа поддержки распространится на такие области:

Днепропетровская;

Харьковская;

Николаевская.

В рамках проекта будут предоставлены следующие виды грантовой помощи:

до 2 тыс. долларов — лицам, которые имеют ограниченные экономические возможности, для обучения/переквалификации;

до 4 тыс. долларов — лицам, у которых ограничены финансы, для развития бизнеса в громадах;

до 5 тыс. долларов — микро-/малым предприятиям в случае трудоустройства уязвимых категорий граждан.

Ожидается, что все участники будут иметь доступ к обучению офлайн/онлайн, которое продлится в течение шести месяцев.

Как зарегистрироваться на получение гранта для бизнеса

Все желающие должны подать заявки на грантовую помощь, заполнив данные в онлайн-форме, до 31 марта 2025 года.

Организаторы отмечают, что ориентированы поддержать наиболее уязвимые категории населения. Приоритет в отборе предоставят:

лицам, имеющим инвалидность;

внутренним переселенцам;

одиноким матерям, отцам, опекунам;

лицам предпенсионного возраста, которым от 50 лет, или от 60 лет;

этническим меньшинствам;

участникам боевых действий (УБД).

Все детали об условиях программы можно уточнить по следующим контактам:

электронная почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

номер телефона горячей линии: 0 800 210 174

Ранее мы писали, что в одном из регионов активно действует программа многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. В ее рамках жители ряда населенных пунктов могут регистрироваться на выплаты в течение трех месяцев по 3,6 тыс. грн.

Также в двух областях открыли регистрацию на финпомощь по программе поддержки от Эстонии. Речь идет о выплатах гражданам, которые до сих пор проживают в опасных регионах и имеют трудное финансовое положение.