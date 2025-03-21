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Чехия выплатит украинцам от 2 тыс. до 5 тыс. долларов — условия

21 марта 2025 11:08
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от Чехии — кто получит от 2 тыс. до 5 тыс. долларов
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

До 31 марта 2025 года украинцы имеют возможность подать заявки на грантовую программу от Чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Регистрация на финансовую помощь доступна жителям трех регионов.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

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Условия грантовой программы от Чехии

Проект от гуманитарной организации по предоставлению грантов в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов призван оказать помощь украинцам в развитии предпринимательства во время войны. Также микрогранты доступны для тех, кто стремится научиться строить бизнес.

Программа поддержки распространится на такие области:

  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Николаевская.

В рамках проекта будут предоставлены следующие виды грантовой помощи:

  • до 2 тыс. долларов — лицам, которые имеют ограниченные экономические возможности, для обучения/переквалификации;
  • до 4 тыс. долларов — лицам, у которых ограничены финансы, для развития бизнеса в громадах;
  • до 5 тыс. долларов — микро-/малым предприятиям в случае трудоустройства уязвимых категорий граждан.

Ожидается, что все участники будут иметь доступ к обучению офлайн/онлайн, которое продлится в течение шести месяцев.

Как зарегистрироваться на получение гранта для бизнеса

Все желающие должны подать заявки на грантовую помощь, заполнив данные в онлайн-форме, до 31 марта 2025 года.

Организаторы отмечают, что ориентированы поддержать наиболее уязвимые категории населения. Приоритет в отборе предоставят:

  • лицам, имеющим инвалидность;
  • внутренним переселенцам;
  • одиноким матерям, отцам, опекунам;
  • лицам предпенсионного возраста, которым от 50 лет, или от 60 лет;
  • этническим меньшинствам;
  • участникам боевых действий (УБД).

Все детали об условиях программы можно уточнить по следующим контактам:

  • электронная почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;
  • номер телефона горячей линии: 0 800 210 174

Ранее мы писали, что в одном из регионов активно действует программа многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. В ее рамках жители ряда населенных пунктов могут регистрироваться на выплаты в течение трех месяцев по 3,6 тыс. грн.

Также в двух областях открыли регистрацию на финпомощь по программе поддержки от Эстонии. Речь идет о выплатах гражданам, которые до сих пор проживают в опасных регионах и имеют трудное финансовое положение.

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