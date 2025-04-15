Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Чехия предоставит финпомощь до 225 тыс. грн — условия программы arrow

Чехия предоставит финпомощь до 225 тыс. грн — условия программы

15 апреля 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от Чехии — где и кто может получить грант до 225 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Группа благотворительных организаций объявила регистрацию на участие в грантовом конкурсе "Віднова" для реализации социальных инициатив. В рамках проекта можно получить грант до 225 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба гуманитарной организации "People in Need Ukraine".

Реклама
Читайте также:

Подробнее о грантовом конкурсе

Как отмечается, проект "Віднова" реализуют совместно благотворительный фонд "Charitable Stabilization Support Services", общественный союз "Сеть правового развития", гуманитарная организация "Человек в беде" при финансовой поддержке Чешского агентства развития.

Проект позволит в громадах воплотить инициативы, направленные на сплоченность, развитие молодежи и поддержку пострадавших граждан в связи с войной.

Так, проект окажет поддержку заявителям-организациям гражданского общества, которые стремятся реализовать собственные проекты в отдельных территориальных громадах:

  • Николаевской области (Баштанская, Березнеговатская, Галициновская громады);
  • Ивано-Франковской области (Коломыйская, Тлумацкая, Калушская).

В рамках грантового конкурса можно получить помощь до 225 тыс. грн.

Деньги грантового финансирования можно потратить:

  • на создание информационных материалов, публичные мероприятия, аналитическую поддержку;
  • покупку оборудования и средств для реализации социальных проектов;
  • оплату услуг по продвижению проектов (разработка информационных материалов, проведение кампаний);
  • оплату услуг, необходимых для реализации проектов.

 

допомога українцям
Иллюстрация. Источник: Віднова

Как зарегистрироваться на участие в проекте

Для того, чтобы принять участие в грантовом конкурсе, необходимо заполнить специальную форму. Анкету с ответами нужно будет отправить организации с темой письма: "Грантовая заявка_Віднова_Название".

Подавать заявки на проект "Віднова" можно до 27 апреля 2025 года. Реализация идей должна состояться в период с 15 июня по 15 сентября текущего года.

"Отборочная комиссия оставляет за собой право отобрать только те проекты, которые наиболее полно будут отвечать условиям конкурса, и право не предоставлять объяснений относительно принятых ею решений. Окончательное решение Отборочной комиссии по проектам пересмотру не подлежит", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Конвиктус Украина" при поддержке британского благотворительного сообщества Disasters Emergency Committee (DEC) оказывает помощь. Средства выплачивают для уязвимых категорий граждан.

Также мы сообщали о том, что украинцы могут получить деньги по программе благотворительного фонда "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН. Деньги предоставляют на шестимесячный период на аренду жилья.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама