Деньги от Чехии — где и кто может получить грант до 225 тыс. грн

Чехия предоставит финпомощь до 225 тыс. грн — условия программы
Группа благотворительных организаций объявила регистрацию на участие в грантовом конкурсе "Віднова" для реализации социальных инициатив. В рамках проекта можно получить грант до 225 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-служба гуманитарной организации "People in Need Ukraine".
Подробнее о грантовом конкурсе
Как отмечается, проект "Віднова" реализуют совместно благотворительный фонд "Charitable Stabilization Support Services", общественный союз "Сеть правового развития", гуманитарная организация "Человек в беде" при финансовой поддержке Чешского агентства развития.
Проект позволит в громадах воплотить инициативы, направленные на сплоченность, развитие молодежи и поддержку пострадавших граждан в связи с войной.
Так, проект окажет поддержку заявителям-организациям гражданского общества, которые стремятся реализовать собственные проекты в отдельных территориальных громадах:
- Николаевской области (Баштанская, Березнеговатская, Галициновская громады);
- Ивано-Франковской области (Коломыйская, Тлумацкая, Калушская).
В рамках грантового конкурса можно получить помощь до 225 тыс. грн.
Деньги грантового финансирования можно потратить:
- на создание информационных материалов, публичные мероприятия, аналитическую поддержку;
- покупку оборудования и средств для реализации социальных проектов;
- оплату услуг по продвижению проектов (разработка информационных материалов, проведение кампаний);
- оплату услуг, необходимых для реализации проектов.
Как зарегистрироваться на участие в проекте
Для того, чтобы принять участие в грантовом конкурсе, необходимо заполнить специальную форму. Анкету с ответами нужно будет отправить организации с темой письма: "Грантовая заявка_Віднова_Название".
Подавать заявки на проект "Віднова" можно до 27 апреля 2025 года. Реализация идей должна состояться в период с 15 июня по 15 сентября текущего года.
"Отборочная комиссия оставляет за собой право отобрать только те проекты, которые наиболее полно будут отвечать условиям конкурса, и право не предоставлять объяснений относительно принятых ею решений. Окончательное решение Отборочной комиссии по проектам пересмотру не подлежит", — добавили организаторы.
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