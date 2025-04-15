Деньги от Чехии — где и кто может получить грант до 225 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Группа благотворительных организаций объявила регистрацию на участие в грантовом конкурсе "Віднова" для реализации социальных инициатив. В рамках проекта можно получить грант до 225 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба гуманитарной организации "People in Need Ukraine".

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Подробнее о грантовом конкурсе

Как отмечается, проект "Віднова" реализуют совместно благотворительный фонд "Charitable Stabilization Support Services", общественный союз "Сеть правового развития", гуманитарная организация "Человек в беде" при финансовой поддержке Чешского агентства развития.

Проект позволит в громадах воплотить инициативы, направленные на сплоченность, развитие молодежи и поддержку пострадавших граждан в связи с войной.

Так, проект окажет поддержку заявителям-организациям гражданского общества, которые стремятся реализовать собственные проекты в отдельных территориальных громадах:

Николаевской области (Баштанская, Березнеговатская, Галициновская громады);

Ивано-Франковской области (Коломыйская, Тлумацкая, Калушская).

В рамках грантового конкурса можно получить помощь до 225 тыс. грн.

Деньги грантового финансирования можно потратить:

на создание информационных материалов, публичные мероприятия, аналитическую поддержку;

покупку оборудования и средств для реализации социальных проектов;

оплату услуг по продвижению проектов (разработка информационных материалов, проведение кампаний);

оплату услуг, необходимых для реализации проектов.

Иллюстрация. Источник: Віднова

Как зарегистрироваться на участие в проекте

Для того, чтобы принять участие в грантовом конкурсе, необходимо заполнить специальную форму. Анкету с ответами нужно будет отправить организации с темой письма: "Грантовая заявка_Віднова_Название".

Подавать заявки на проект "Віднова" можно до 27 апреля 2025 года. Реализация идей должна состояться в период с 15 июня по 15 сентября текущего года.

"Отборочная комиссия оставляет за собой право отобрать только те проекты, которые наиболее полно будут отвечать условиям конкурса, и право не предоставлять объяснений относительно принятых ею решений. Окончательное решение Отборочной комиссии по проектам пересмотру не подлежит", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Конвиктус Украина" при поддержке британского благотворительного сообщества Disasters Emergency Committee (DEC) оказывает помощь. Средства выплачивают для уязвимых категорий граждан.

Также мы сообщали о том, что украинцы могут получить деньги по программе благотворительного фонда "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН. Деньги предоставляют на шестимесячный период на аренду жилья.