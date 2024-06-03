Беженцы в Чехии — власть оплатит украинцам дорогу домой

Чехия предоставит помощь украинцам на возвращение домой — детали программы
В Чехии запустили пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев домой. В его рамках украинцам окажут помощь на возвращение на родину.
Об этом информирует Radio Prague International.
Помощь Чехии украинцам на возвращение домой
Как сообщается, реализует соответствующую программу Министерство внутренних дел. Продолжительность проекта — с июня по ноябрь 2024 года.
Согласно программе, украинцам оплатят билеты на автобус, а больным предоставят транспортировку в карете скорой помощи.
Власти Чехии в рамках проекта планируют оплатить билеты для 400 граждан и предоставить санитарный транспорт для более 30 больных.
Соответствующий проект правительство утвердило в середине мая. На его реализацию было выделено 5,5 млн крон. Беженцам доступна возможность оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.
Изменение правил для беженцев с 1 сентября
Также власти Чехии намерены изменить правила для украинцев с 1 сентября 2024 года. Государственное жилье начнут предоставлять на срок до 90 дней. Однако изменения не коснутся граждан уязвимых категорий.
В случае, если лицо по состоянию на 1 сентября превысит определенный срок с момента получения права на первую временную защиту, то ему грозит выселение.
Учитывая это, украинцам советуют не медлить с поиском жилья. Это может быть арендованная квартира или общежитие.
В Министерстве внутренних дел Чехии сообщили, что гражданам уязвимых категорий, которые не способны самостоятельно обеспечить новое жилье, будут оказывать компенсационную и поддерживающую соцподдержку.
По информации МВД, в апреле в стране насчитывалось около 339 тысяч украинских беженцев, из которых только 20 тысяч смогут оформить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты.
Что еще стоит знать
Напомним, в странах ЕС размышляют над введением финансовой помощи беженцам за возвращение на родину. Соответствующие выплаты организуют страны еврозоны, однако точные суммы пока неизвестны.
Также мы писали, что в Ирландии рассматривается возможность сокращения размера соцвыплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. граждан, принадлежащих к уязвимым категориям.
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