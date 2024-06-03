Беженцы в Чехии — власть оплатит украинцам дорогу домой

Люди в чешском городе. Фото: Reuters

В Чехии запустили пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев домой. В его рамках украинцам окажут помощь на возвращение на родину.

Об этом информирует Radio Prague International.

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Помощь Чехии украинцам на возвращение домой

Как сообщается, реализует соответствующую программу Министерство внутренних дел. Продолжительность проекта — с июня по ноябрь 2024 года.

Согласно программе, украинцам оплатят билеты на автобус, а больным предоставят транспортировку в карете скорой помощи.

Власти Чехии в рамках проекта планируют оплатить билеты для 400 граждан и предоставить санитарный транспорт для более 30 больных.

Соответствующий проект правительство утвердило в середине мая. На его реализацию было выделено 5,5 млн крон. Беженцам доступна возможность оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Изменение правил для беженцев с 1 сентября

Также власти Чехии намерены изменить правила для украинцев с 1 сентября 2024 года. Государственное жилье начнут предоставлять на срок до 90 дней. Однако изменения не коснутся граждан уязвимых категорий.

В случае, если лицо по состоянию на 1 сентября превысит определенный срок с момента получения права на первую временную защиту, то ему грозит выселение.

Учитывая это, украинцам советуют не медлить с поиском жилья. Это может быть арендованная квартира или общежитие.

В Министерстве внутренних дел Чехии сообщили, что гражданам уязвимых категорий, которые не способны самостоятельно обеспечить новое жилье, будут оказывать компенсационную и поддерживающую соцподдержку.

По информации МВД, в апреле в стране насчитывалось около 339 тысяч украинских беженцев, из которых только 20 тысяч смогут оформить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах ЕС размышляют над введением финансовой помощи беженцам за возвращение на родину. Соответствующие выплаты организуют страны еврозоны, однако точные суммы пока неизвестны.

Также мы писали, что в Ирландии рассматривается возможность сокращения размера соцвыплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. граждан, принадлежащих к уязвимым категориям.