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Чехія надасть допомогу українцям на повернення додому — деталі програми

3 червня 2024 10:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Біженці у Чехії — влада оплатить українцям дорогу додому
Люди у чеському місті. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.

Про це інформує Radio Prague International.

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Як зазначається, реалізує відповідну програму Міністерство внутрішніх справ. Тривалість проєкту — з червня до листопада.  

Згідно з програмою, українцям оплатять квитки на автобус, а хворим нададуть транспортування в кареті швидкої допомоги.

Влада Чехія в рамках проєкту планує оплатити квитки для 400 громадян і надати санітарний транспорт для щонайбільше 30 хворих.

Відповідний проєкт уряд затвердив у середині травня. На його реалізацію виділили 5,5 млн крон. Біженцям доступна можливість оплачуваного добровільного повернення тільки один раз.

Зміна правил для біженців з 1 вересня

Також влада Чехії має намір змінити правила для українців з 1 вересня 2024 року. Державне житло почнуть надавати терміном до 90 днів. Проте зміни не зачеплять громадян вразливих категорій.

У разі, якщо особа станом на 1 вересня перевищить окреслений термін з моменту отримання права на перший тимчасовий захист, то їй загрожуватиме виселення.

З огляду на це, українцям радять не зволікати з пошуком житла. Це може бути орендована квартира чи гуртожиток.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, що громадянам вразливих категорій, які не здатні самостійно забезпечити нове житло, будуть надалі надавати компенсаційну та підтримувальну соцпідтримку.

За інформацією МВС, у квітні в країні налічувалося близько 339 тис. українських біженців, з яких тільки 20 тис. зможуть оформити дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах ЄС розмірковують над запровадженням фінансової допомоги біженцям за повернення на батьківщину. Відповідні виплати організують країни єврозони, проте точні суми поки що невідомі.

Також ми писали, що в Ірландії розглядають можливість скорочення розміру соцвиплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. громадян, які належать до вразливих категорій.

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Чехія
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