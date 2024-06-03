Біженці у Чехії — влада оплатить українцям дорогу додому

Чехія надасть допомогу українцям на повернення додому — деталі програми
У Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.
Про це інформує Radio Prague International.
Допомога Чехії українцям на повернення додому
Як зазначається, реалізує відповідну програму Міністерство внутрішніх справ. Тривалість проєкту — з червня до листопада.
Згідно з програмою, українцям оплатять квитки на автобус, а хворим нададуть транспортування в кареті швидкої допомоги.
Влада Чехія в рамках проєкту планує оплатити квитки для 400 громадян і надати санітарний транспорт для щонайбільше 30 хворих.
Відповідний проєкт уряд затвердив у середині травня. На його реалізацію виділили 5,5 млн крон. Біженцям доступна можливість оплачуваного добровільного повернення тільки один раз.
Зміна правил для біженців з 1 вересня
Також влада Чехії має намір змінити правила для українців з 1 вересня 2024 року. Державне житло почнуть надавати терміном до 90 днів. Проте зміни не зачеплять громадян вразливих категорій.
У разі, якщо особа станом на 1 вересня перевищить окреслений термін з моменту отримання права на перший тимчасовий захист, то їй загрожуватиме виселення.
З огляду на це, українцям радять не зволікати з пошуком житла. Це може бути орендована квартира чи гуртожиток.
У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, що громадянам вразливих категорій, які не здатні самостійно забезпечити нове житло, будуть надалі надавати компенсаційну та підтримувальну соцпідтримку.
За інформацією МВС, у квітні в країні налічувалося близько 339 тис. українських біженців, з яких тільки 20 тис. зможуть оформити дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в країнах ЄС розмірковують над запровадженням фінансової допомоги біженцям за повернення на батьківщину. Відповідні виплати організують країни єврозони, проте точні суми поки що невідомі.
Також ми писали, що в Ірландії розглядають можливість скорочення розміру соцвиплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. громадян, які належать до вразливих категорій.
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