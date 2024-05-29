Допомога в Чехії — які будуть правила для українців з 1 вересня

Громадяни в чеському місті. Фото: Profimedia

Влада Чехії планує змінити правила для українських біженців з 1 вересня 2024 року. Вони стосуватимуться права на державне гуманітарне житло.

Про це пише видання Proukrainu.blesk.cz.

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Як зміняться правила для українців з 1 вересня

Очікується, що восени поточного року державне житло для українських біженців у Чехії почнуть надавати на термін до 90 днів. Водночас, відповідні зміни не торкнуться громадян, які належать до категорії вразливих.

За новими правилами, якщо людина станом на 1 вересня 2024 року перевищить вищевказаний термін з моменту отримання права на перший тимчасовий захист, то її просто виселять.

У зв'язку з цим українцям порадили не відкладати пошук житла, а зайнятися пошуком нового орендованого або домовитися з гуртожитком про оплату за проживання.

Як розповіли у МВС Чехії, вразливим особам з особливими потребами, які не здатні самостійно забезпечити нове житло, нададуть компенсаційні та підтримувальні засоби соціальної підтримки.

Проживання громадян із тимчасовим захистом підтримують у такі способи:

шляхом надання матеріальної допомоги;

завдяки збільшенню суми виплат на житло для вразливих категорій осіб: в зареєстрованому житлі — 6 тис. крон (243 євро) на одну людину, та 4,8 тис. крон (194 євро) в незареєстрованому житлі;

шляхом надання надзвичайної невідкладної допомоги внаслідок надзвичайної події, як втрата чи загроза втрати житла, у розмірі до 20 прожиткових мінімумів.

Умови в Чехії для біженців. Фото: facebook.com/oampMV

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Польщі розповіли про потенційне введення обмежень на пільги для військовозобов'язаних українських громадян, які уникають мобілізації, перебуваючи за кордоном. Однак, там заявляють, що такі заходи мають бути ухвалені на загальноєвропейському рівні.

Також ми писали, що глава Міністерства внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку. За його словами, близько 200 із 980 тисяч біженців з України, які перебувають у Німеччині, могли б захищати свою батьківщину.