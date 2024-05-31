Біженці у ЄС — чергова країна заявила про скорочення допомоги

Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Влада Ірландії розглядає можливість скорочення розміру соціальних виплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. українців, котрі належать до вразливих категорій.

Про це йдеться у статті видання The Irish Independent.

Читайте також:

Скорочення виплат в Ірландії

Як розповіли у Міністерстві соціального захисту Ірландії, зменшити розмір фінансової допомоги планують для людей, які:

проживають у державному житлі з харчуванням;

належать до вразливих категорій (пенсіонери, люди з інвалідністю).

У відомстві зазначили, що для понад двох тисяч громадян з України скоротять виплати не відразу, а протягом трьох літніх місяців.

Там пояснили, що такі особи, проживаючи у державному житлі, отримують повний пакет обслуговування, куди входить харчування, комунальні послуги. Саме тому допомога має бути зменшена.

"Це станеться в серпні. Людей з інвалідністю або пенсіонерів приблизно 2500... Те, що ми тут робимо, ми говоримо про те, що у вас все забезпечено — у вас є харчування, комунальні послуги, всі ці послуги забезпечені. Отже, ми вважаємо, що коли ви отримуєте всю цю підтримку, платіж слід зменшити", — наголосили у Міністерстві.

Також зауважили, що пенсіонери, які живуть в Ірландії, самі оплачують житло та рахунки.

"Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечити, ви повинні платити за світло, ви повинні платити за електроенергію, ви повинні платити за воду, ви повинні платити за ваші власні комунальні послуги", — йдеться у заяві.

Програма допомоги для біженців

Як пише видання, уряд країни спочатку встановив найвищі ставки добробуту для біженців з України, коли прибували в Ірландію два роки тому.

Згодом соціальні виплати почали скорочувати у кілька етапів. Раніше влада оголосила, що щотижнева допомога для тих громадян, які приїхали середини березня, скоротиться з 232 євро до 38,80 євро.

Днями уряд країни оголосив, що виплати для близько 27 тис. біженців, які мешкають у держустановах, незалежно від того, коли прибули, також уріжуть до 38,80 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах ЄС розмірковують над запровадженням фіндопомоги біженцям за повернення на батьківщину. Відповідні виплати організують країни єврозони, проте точні суми поки що невідомі.

Також ми писали, що влада Чехії хоче змінити правила для біженців з 1 вересня 2024 року. Вони стосуватимуться права на гуманітарне житло.