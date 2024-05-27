Робота у Польщі у 2024 році — українці не хочуть йти у поле

Збір полуниці у Польщі. Фото: shopping pl.com

На ринку праці у Польщі роботодавці стикаються з труднощами у пошуках працівників на сезонні роботи. Водночас компанії готові підвищувати заробітну плату.

Про це свідчать дані Міграційної платформи EWL, пише видання "Економічна правда".

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За словами директора рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яни Семенюк, у Польщі вже другий рік спостерігається суттєвий кадровий голод під час літнього сезону.

Вона пояснює, що це пов’язано з тим, що громадяни України, які раніше приїжджали у Польщу на сезонні роботи, тепер їдуть у Німеччину, Нідерланди та інші європейські країни, де платять більше.

Які зарплати пропонують у Польщі

Зараз у Польщі на сезонних роботах заробітна плата становить від 5 до 9 тис. злотих або в перерахунку — від 50 до 91 тис. грн.

"Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", — повідомила директорка рекрутації.

Також йдеться про сезонну роботу на будівництві чи логістичних складах з пакування речей. Так, з наближенням сезону розпродажів, кількість вакансій в сфері логістики суттєво зросла, а роботодавцям все одно складно знайти робітників.

"Роботодавці в сфері послуг та готельному бізнесі нарікають на те, що складно знайти працівників на зарплату у 6 тис. злотих нетто (60,6 тис. грн)" — зазначила вона.

Окрім того, у Польщі спостерігається дефіцит працівників у транспортній сфері. За різними даними, компаніям бракує від 150 до 300 тисяч водіїв.

Водночас в інших країнах Європи за сезонні роботи роботодавці платять вдвічі-втричі більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, чоловікам-українцям пропонують роботу в Литві, у місті Відмантай, біля міста Паланга.Потрібні вантажники буряка. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця.

Раніше ми писали, що в Польщі шукають працівників на підприємство з виробництва морозива. За роботу з пакування продукції там готові платити 6 тис. злотих (у гривневому еквіваленті — 59,9 тис. гривень).