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Части украинцев пересчитают пенсии — что срочно необходимо сделать

9 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто из украинцев должен срочно обратиться в ПФУ
Пожилая женщина. Фото: UNIUN
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве на удержание части пенсии или увеличении ее размера в зависимости от изменений в жизни пенсионера. Граждане должны уведомлять о новых обстоятельствах в срочном порядке.

О таких нюансах идет речь на сайте ПФУ.

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Как отмечают в ПФУ, в некоторых случаях украинцам пересчитают пенсионные выплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд со специальным заявлением.

Перерасчет размера выплат производят в следующих случаях:

  • в случае начала трудовых отношений или увольнения с работы;
  • в случае регистрации или снятия с учета как физлица-предпринимателя (ФЛП);
  • при приобретении, изменении или прекращении особого статуса гражданина-пенсионера.

При наличии вышеперечисленных оснований заявление о внесении изменений следует подать в органы Пенсионного фонда в течение 10 дней с момента возникновения изменений. Если этого не сделать, ПФУ на основе мониторинга информации по госреестрам узнает об изменениях сам и будет иметь право удержать часть пенсии.

"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных необходима для корректного заполнения документов", — сообщают в фонде.

В частности, соответствующий вопрос регулируется ст. 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также пенсионеры обязаны обратиться в Пенсионный фонд, если:

  • была получена ID-карта вместо паспорта старого образца;
  • обновлен паспорт при потере старого;
  • изменена фамилия, имя, отчество;
  • получен новый регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • изменен адрес постоянной регистрации.

Сообщить о соответствующих изменениях можно:

  • лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно через портал или приложение ПФУ.

В частности, сообщить об изменениях можно на веб-портале, выполнив несколько шагов. А именно:

  • необходимо осуществить авторизацию в личном кабинете, применив квалифицированную электронную подпись (КЭП);
  • перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";
  • выбрать пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
  • внести информацию в заявление и скачать отсканированные копии документов (паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки);
  • сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в августе 2024 года.

Ранее эксперты объяснили, на какие пенсионные выплаты можно будет рассчитывать в будущем с нынешней оплатой труда. А именно речь идет о средней и сравнительно высокой заработной плате в 15, 20 или 30 тысяч в месяц.

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