Пенсии в Украине — кто из украинцев должен срочно обратиться в ПФУ

Части украинцев пересчитают пенсии — что срочно необходимо сделать
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве на удержание части пенсии или увеличении ее размера в зависимости от изменений в жизни пенсионера. Граждане должны уведомлять о новых обстоятельствах в срочном порядке.
О таких нюансах идет речь на сайте ПФУ.
При каких условиях пенсионерам пересчитают пенсии
Как отмечают в ПФУ, в некоторых случаях украинцам пересчитают пенсионные выплаты. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд со специальным заявлением.
Перерасчет размера выплат производят в следующих случаях:
- в случае начала трудовых отношений или увольнения с работы;
- в случае регистрации или снятия с учета как физлица-предпринимателя (ФЛП);
- при приобретении, изменении или прекращении особого статуса гражданина-пенсионера.
При наличии вышеперечисленных оснований заявление о внесении изменений следует подать в органы Пенсионного фонда в течение 10 дней с момента возникновения изменений. Если этого не сделать, ПФУ на основе мониторинга информации по госреестрам узнает об изменениях сам и будет иметь право удержать часть пенсии.
"Чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных. В частности, информация об изменении персональных данных необходима для корректного заполнения документов", — сообщают в фонде.
В частности, соответствующий вопрос регулируется ст. 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Также пенсионеры обязаны обратиться в Пенсионный фонд, если:
- была получена ID-карта вместо паспорта старого образца;
- обновлен паспорт при потере старого;
- изменена фамилия, имя, отчество;
- получен новый регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- изменен адрес постоянной регистрации.
Сообщить о соответствующих изменениях можно:
- лично, посетив сервисный центр Пенсионного фонда;
- дистанционно через портал или приложение ПФУ.
В частности, сообщить об изменениях можно на веб-портале, выполнив несколько шагов. А именно:
- необходимо осуществить авторизацию в личном кабинете, применив квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
- внести информацию в заявление и скачать отсканированные копии документов (паспорта, идентификационного кода, трудовой книжки);
- сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в августе 2024 года.
Ранее эксперты объяснили, на какие пенсионные выплаты можно будет рассчитывать в будущем с нынешней оплатой труда. А именно речь идет о средней и сравнительно высокой заработной плате в 15, 20 или 30 тысяч в месяц.
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