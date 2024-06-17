Пенсии в Украине — части украинцев грозит незачисление стажа

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине увеличится количество причин для незачисления страхового стажа к пенсии и прекращения выплаты денег. Это предусмотрено принятым законопроектом №9453, который ожидает подписи президента Украины.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Изменения в праве на пенсию

В случае подписания президентом проект №9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины" будет предусматривать новые основания для прекращения выплаты пенсий. Ранее среди причин отмены права на выплаты были следующие:

из-за смерти пенсионера;

из-за неполучения назначенной выплаты в течение полугода;

другие случаи, предусмотренные законом.

Законопроект увеличит количество оснований для прекращения выплаты пенсии. А именно:

на основе заявления о прекращении выплаты из-за выезда за границу;

из-за смерти пенсионера, признания безвестно исчезнувшим или умершим;

из-за предоставления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

из-за игнорирования идентификации в банке.

Незачисление части стажа к пенсии

Также законопроект призван урегулировать коллизию, возникшую из-за разрыва соглашения с СНГ. Стаж работы после 1991 зачислят, однако заработки и уплаченные взносы за рубежом не будут учтены при расчете пенсий.

"Отныне переехавшему из Крыма человеку достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если они есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не нужно", — говорится в пояснительной записке.

При этом гражданам, работавшим в России после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж по закону. Правило распространится на тех, кто работал в судебных или правоохранительных органах на оккупированных территориях, а также на тех, кто занимал должности в органах "власти".

Что еще стоит знать

Напомним, законодательством предусмотрены минимальная и максимальная пенсия. На последнюю, превышающую 20 тыс. гривен, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.

Также граждане могут повысить размер будущей пенсии более чем на 50%, если отложат выход на пенсию. Так, если отказаться от оформления в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия вырастет на 50%.