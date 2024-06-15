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Надбавки до пенсії — хто з пенсіонерів може отримати додаткові 570 гривень

15 червня 2024 10:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Підвищення пенсій-2024 — кому заплатять на 570 грн більше
Літня жінка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на додаткову виплату у вигляді вікових надбавок. Найбільшу суму отримають ті, кому вже виповнилося 80 років, — для них надбавка становитиме до 570 грн.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.

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Вікові надбавки до пенсії

Згідно з чинним пенсійним законодавством України, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера і збільшується кожні 5 років.

Таким чином:

  • Особи віком від 70 до 74 років отримують щомісяця додатково до 300 грн.
  • Особи віком від 75 до 79 років — до 456 грн.
  • Особи віком від 80 років — до 570 грн.

Ці доплати до основної пенсії починають нараховуватись з місяця, коли у людини день народження. Звертатися додатково до Пенсійного фонду України не потрібно. Важливо зазначити, що вікову надбавку призначають громадянам, якщо їхня пенсія менша за 10 340,35 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, навесні 2024 року уряд України встановив нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів. Згідно з новими правилами, виплати для пенсіонерів з мінімальною зарплатою та повним страховим стажем повинна становити не менше 40% від мінімалки.

Ми також писали, що в Україні законодавством передбачені мінімальна та максимальна пенсії. На останню, яка перевищує 20 тис. грн, можуть претендувати лише кілька категорій громадян.

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ПФУ
пенсії

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