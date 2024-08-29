Помощь переселенцам с жильем — Минсоцполитики запустит новый проект

Переселенцы в приюте. Фото: Lexinform

В Украине запустят проект, который позволит внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) пожилого возраста и людям с инвалидностью получать социальную помощь и проживать в надлежащих условиях за государственные средства. Инициирует соответствующий проект Министерство социальной политики.

Об этом говорится в информации, распространенной Минсоцполитики.

Читайте также:

Подробнее о новом проекте для переселенцев

Как отмечается, финансирование услуг стационарного ухода и поддержание проживания будет осуществляться за государственные средства по принципу "деньги ходят за человеком". То есть человек получит средства на банковскую карту и дальше будет самостоятельно рассчитываться за услуги. В 2024 году на предоставление соответствующих услуг для более чем 2,3 тыс. человек предусмотрено около 366,8 млн гривен в госбюджете.

Ожидается, что это позволит гражданам, покинувшим свои дома из-за боевых действий, быть активными в новой громаде, создавать новые связи и быть более самостоятельными.

Как ВПЛ получить услугу

Для того, чтобы получить эти услуги, необходимо подать заявку в местные органы власти. В случае невозможности это сделать самостоятельно — должен помочь социальный работник.

После заключения соглашения с предоставлением услуг гражданин начнет их получать, а деньги для оплаты предоставит Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью.

В органах местной власти определят ответственных лиц для осуществления проекта и они должны оценить потребности тех, кто нуждается в предоставлении таких услуг.

Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью будет отвечать за формирование списка услуг и перерасчет средств. То есть, независимо от места жительства, граждане, нуждающиеся в помощи, получат ее, а услуги оплатят из бюджета.

Громады будут развивать инфраструктуру для создания жилищных условий по новым стандартам, где не более 30 человек будут проживать в одном месте с необходимым уровнем поддержки вместо крупных учреждений, где проживают сотни человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное жилье. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен на рынке недвижимости к концу 2024 года. Толкать стоимость жилья вверх ряд ключевых экономических факторов.