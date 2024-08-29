Допомога переселенцям із житлом — Мінсоцполітики запустить новий проєкт

Переселенці у притулку. Фото: Lexinform

В Україні запустять проєкт, що дозволить внутрішньо переміщеним особам (ВПО) похилого віку та людям з інвалідністю отримувати соціальну допомогу та проживати в належних умовах за державні кошти. Ініціює відповідний проєкт Міністерство соціальної політики.

Про це йдеться в інформації, поширеній Мінсоцполітики.

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Як зазначається, фінансування послуг стаціонарного догляду та підтримання проживання відбуватиметься за державні кошти за принципом "гроші ходять за людиною". Тобто громадянин отримає кошти на банківську картку і далі самостійно буде розраховуватися за послуги. У 2024 році на надання відповідних послуг для більш ніж 2,3 тис. осіб передбачено близько 366,8 млн гривень у держбюджеті.

Очікується, що це дозволить громадянам, які залишили свої домівки через бойові дії, бути активними у новій громаді, створювати нові зв’язки та бути більш самостійними.

Як ВПО отримати послугу

Для того, щоб отримати ці послуги, необхідно подати заявку у місцеві органи влади. У разі неможливості це зробити самостійно — має допомогти соціальний працівник.

Після укладення угоди з надавачем послуг, громадянин почне їх отримувати, а гроші для оплати надасть Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю.

В органах місцевої влади визначать відповідальних осіб для втілення проєкту та мають оцінити потреби тих, хто потребує надання таких послуг.

Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю відповідатиме за формування списку надавачів послуг та перерахунок коштів. Тобто, незалежно від місця проживання, громадяни, які потребують допомоги, отримають її, а послуги оплатять з бюджету.

Громади будуть розвивати інфраструктуру для створення житлових умов за новими стандартами, де не більше 30 осіб проживатимуть в одному місці з необхідним рівнем підтримки, замість великих установ, де проживають сотні осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян з особливими заслугами отримає державне житло. Йдеться про Героїв України, удостоєних ордена "Золота Зірка", а також їхні родини у разі посмертного присвоєння звання.

Раніше ми писали, що експерти прогнозують зростання цін на ринку нерухомості до кінця 2024 року. Штовхатимуть вартість житла вгору низка ключових економічних факторів.