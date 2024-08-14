Оренда нерухомості в Україні — ТОП-5 міст, де різко злетіли ціни

Ключі в руках. Фото: Adobe

В Україні на ринку нерухомості продовжують зростати ціни навіть на третій рік війни. Зокрема, за останніх пів року злетіла у вартості оренда житла у низці міст.

Про це свідчать дані сервісу ЛУН.

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Міста зі стрімкою дорожнечею оренди квартир

Оренда однокімнатних квартир у більшості великих міст за шість місяців року зросли на близько 1 тис. грн. Проте у столиці винаймати житло стало значно дорожче — приріст становив 3 тис. грн.

Лідирує у рейтингу з найвищими цінами на оренду однокімнатних квартир Львів. Там у середньому винаймати житло коштує 17 тис. грн на місяць. Стільки ж коштує оренда в Ужгороді. Далі у списку йде Київ, де за однокімнатну квартиру у середньому потрібно віддати 15 тис. грн. На третій позиції — Івано-Франківськ, де житло здають у середньому за 13 тис. грн. Стільки ж коштує оренда квартири у Чернівцях.

Вінниця, Рівне та Полтава — також у списку дорожнечі оренди, де житло здають у середньому за 12 тис. грн.

Найнижчі ціни на сході та півдні країни через безпекову ситуацію. Так, у Харкові коштує однокімнатка 4 тис. грн на місяць, у Миколаєві — 5 тис. грн, у Запоріжжі — 5,5 тис. грн.

Графіка. Джерело: ЛУН

Щодо двокімнатних квартир, то ціни теж підскочили. Найдорожче обійдеться житло винаймати у Києві — 20 тис. грн на місяць. У Львові та Ужгороді — 19 тис. грн, у Дніпрі — 16 тис. грн.

У Львові за пів року таке житло подорожчало одразу на 4,8 тис. грн, у Києві та Івано-Франківську — на 3 тис. грн.

Графіка. Джерело: ЛУН

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Також писали, що на ринку нерухомості продовжують активно зростати ціни на житло у західних регіонах. Водночас на півночі, сході та частково в центрі квартири стали доступнішими.