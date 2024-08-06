Пенсии в Украине — некоторым гражданам урежут выплаты в 2024 году

Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется
Части украинских пенсионеров сократят пенсионные выплаты в 2024 году из-за незнания нюансов законодательства. Потерять деньги могут граждане, которые на заслуженном отдыхе решили устроиться на работу.
Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Запорожской области.
Требования законодательства по работе для пенсионеров
Там отметили, что речь идет о норме, прописанной в статье 16 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно ей, пенсионер (застрахованное лицо) обязан проинформировать специалистов Пенсионного фонда об обстоятельствах, предусматривающих изменение статуса застрахованного лица, в том числе статуса "работающий/неработающий" при устройстве или увольнении с работы. На это отводится десять календарных дней с момента изменений.
О таком требовании уведомляют каждого пенсионера при оформлении выхода на пенсию, предоставив "Памятку пенсионера".
Как объясняют в ПФУ, необходимость уведомления факта трудоустройства или увольнения связана с тем, что пенсионеру могут назначать разные доплаты и надбавки, предусмотренные только для неработающих лиц.
В то же время, то, что пенсионер, работая, не платит страховые взносы в системе персонифицированного учета, не может считаться основанием для предоставления статуса "неработающий".
Как известить ПФУ об изменении статуса
Для того чтобы известить этот факт, можно не идти лично в Пенсионный фонд. Гражданам доступна возможность сделать это дистанционно:
- через портал е-услуг ПФУ;
- Единый госпортал е-услуг "Дія" с помощью электронной подписи.
Зафиксировать это можно путем представления в органы ПФУ специального заявления и документов, где удостоверяется соответствующая информация. Это может быть:
- копия приказа/распоряжения о принятии/увольнении с работы;
- копия трудовой книжки с записью о трудоустройстве или увольнении;
- копия гражданско-правового контракта.
Если этого не сделать, размер пенсионных выплат может быть сокращен до 20%.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
Ранее мы писали, что граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в августе 2024 года.
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