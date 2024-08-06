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Части пенсионеров сократят пенсии до конца года — кого коснется

6 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — некоторым гражданам урежут выплаты в 2024 году
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Части украинских пенсионеров сократят пенсионные выплаты в 2024 году из-за незнания нюансов законодательства. Потерять деньги могут граждане, которые на заслуженном отдыхе решили устроиться на работу.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Запорожской области.

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Там отметили, что речь идет о норме, прописанной в статье 16 закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ей, пенсионер (застрахованное лицо) обязан проинформировать специалистов Пенсионного фонда об обстоятельствах, предусматривающих изменение статуса застрахованного лица, в том числе статуса "работающий/неработающий" при устройстве или увольнении с работы. На это отводится десять календарных дней с момента изменений.

О таком требовании уведомляют каждого пенсионера при оформлении выхода на пенсию, предоставив "Памятку пенсионера".

Как объясняют в ПФУ, необходимость уведомления факта трудоустройства или увольнения связана с тем, что пенсионеру могут назначать разные доплаты и надбавки, предусмотренные только для неработающих лиц.

В то же время, то, что пенсионер, работая, не платит страховые взносы в системе персонифицированного учета, не может считаться основанием для предоставления статуса "неработающий".

Как известить ПФУ об изменении статуса

Для того чтобы известить этот факт, можно не идти лично в Пенсионный фонд. Гражданам доступна возможность сделать это дистанционно:

  • через портал е-услуг ПФУ;
  • Единый госпортал е-услуг "Дія" с помощью электронной подписи.

Зафиксировать это можно путем представления в органы ПФУ специального заявления и документов, где удостоверяется соответствующая информация. Это может быть:

  • копия приказа/распоряжения о принятии/увольнении с работы;
  • копия трудовой книжки с записью о трудоустройстве или увольнении;
  • копия гражданско-правового контракта.

Если этого не сделать, размер пенсионных выплат может быть сокращен до 20%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии начислят гражданам в августе 2024 года. По законодательству, он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каков размер такой выплаты в августе 2024 года.

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