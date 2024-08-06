Пенсії в Україні — деяким громадянам уріжуть виплати у 2024 році

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частині українських пенсіонерів скоротять пенсійні виплати у 2024 році через незнання нюансів законодавства. Втратити кошти можуть громадяни, які на заслуженому відпочинку вирішили влаштуватися на роботу.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду Запорізької області.

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Вимоги законодавства щодо роботи для пенсіонерів

Там зазначили, що йдеться про норму, прописану у статті 16 закону №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нею, пенсіонер (застрахована особа) зобов'язаний поінформувати фахівців Пенсійного фонду щодо обставин, які передбачають зміну статусу застрахованої особи, у тому числі статусу "працюючий/непрацюючий" за умови влаштування чи звільнення з роботи. На це відводиться десять календарних днів з моменту виникнення змін.

Про таку вимогу повідомляють кожного пенсіонера під час оформлення виходу на пенсію, надавши "Пам’ятку пенсіонера".

Як пояснюють у ПФУ, необхідність повідомлення факту працевлаштування чи звільнення пов’язана з тим, що пенсіонеру можуть призначати різні доплати та надбавки, передбачені тільки для непрацюючих осіб.

Водночас, те що пенсіонер, працюючи, не сплачує страхові внески у системі персоніфікованого обліку не може вважатися підставою для надання статусу "непрацюючий".

Як сповістити ПФУ про зміну статусу

Для того, щоб сповістити про такий факт, можна не йти особисто у Пенсійний фонд. Громадянам доступна можливість зробити це дистанційно:

через портал е-послуг ПФУ;

Єдиний держпортал е-послуг "Дія" за допомогою електронного підпису.

Зафіксувати це можна шляхом подання в органи ПФУ спеціальної заяви та документів, де засвідчується відповідна інформація. Це може бути:

копія наказу/розпорядження про ухвалення/звільнення з роботи;

копія трудової книжки із записом про працевлаштування чи звільнення;

копія цивільно-правового договору.

Якщо цього не зробити, розмір пенсійних виплат може бути скорочений до 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у серпні 2024 року.