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Часть клиентов Укрпочты будет платить за посылки по-новому — кого коснулось

2 сентября 2024 14:44
Ксения Симонова - Редактор
Укрпочта обновила правила оплаты за посылки от ФЛП — что изменилось
Отделение Укрпочты. Фото: Ukrposhta
Ксения Симонова - Редактор

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" существенно изменил правила расчета за посылки. Соответствующее решение было принято из-за новых норм Национального банка Украины (НБУ).

Об этом информирует пресс-центр Укрпочты.

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Как отмечается, Нацбанк внес изменения в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. Документ запрещает выплату переводов наложенных платежей наличными физлицам-предпринимателям (ФЛП). Соответствующие переводы могут быть выплачены исключительно на карту или текущий счет ФЛП.

В связи с этим, с 30 августа Укрпочта больше не будет принимать для пересылки отправки с наложенных платежей наличными в случае, если отправителем является физическое лицо-предприниматель.

"Субъекты хозяйствования осуществляют наличные расчеты между собой и с физическими лицами через кассу как средствами, полученными как наличная выручка, так и денежными средствами, полученными у поставщиков платежных услуг. Такие расчеты проводятся также путем внесения наличных в налогоплательщиков платежных услуг для дальнейшего перевода средств счета субъектов хозяйствования", — говорится в постановлении регулятора.

Как отметили в пресс-службе, все услуги, которые были предоставлены до 30 августа, будут завершены в соответствии с предыдущим законодательством.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта обновила часть тарифов на услуги. Стоимость доставки документов за границу обойдется значительно дешевле.

Ранее мы писали, что ПриватБанк обновил процедуру предоставления карточек, расширив список стран, куда можно осуществлять заказ. В августе в списке появились Соединенные Штаты, Швейцария и Словения.

Укрпошта тарифы почта услуги посылки

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