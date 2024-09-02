Укрпошта оновила правила оплати за посилки від ФОПів — що змінилось

Відділення Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Національний поштовий оператор "Укрпошта" істотно змінив правила розрахунку за посилки. Відповідне рішення ухвалили через нові норми Національного банку України (НБУ).

Про це інформує пресцентр Укрпошти.

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Як зазначається, Нацбанк вніс зміни до "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". Документ забороняє виплату переказів післяплати готівкою фізособам-підприємцям (ФОП). Відповідні перекази можуть бути виплачені виключно на картку чи поточний рахунок ФОПів.

У зв'язку з цим з 30 серпня Укрпошта більше не прийматиме для пересилання відправлення з післяплати готівкою у разі, якщо відправником є фізична особа-підприємець.

"Суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, отриманими як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання", — йдеться у постанові регулятора.

Як зазначили у пресслужбі, усі послуги, що були надані до 30 серпня, завершать відповідно до попереднього законодавства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта оновила частину тарифів на послуги. Вартість доставки документів за кордон коштуватиме значно дешевше.

Раніше ми писали, що ПриватБанк оновив процедуру надання карток, розширивши список країн, куди можна здійснювати замовлення. У серпні в переліку з'явилися Сполучені Штати, Швейцарія та Словенія.