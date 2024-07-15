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Клієнти Укрзалізниці отримають 20% знижки на оплату послуг Укрпошти

15 липня 2024 11:27
Ксенія Лисновська - Редактор
Укрпошта надасть знижки клієнтам Укрзалізниці — як скористатися
Поїзд УЗ на вокзалі. Фото: РБК-Україна
Ксенія Лисновська - Редактор

Клієнти національного залізничного перевізника "Укрзалізниця" отримають 20% знижки на оплату послуг національного поштового оператора "Укрпошта". Це стало можливо завдяки співпраці компаній.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Як зазначили у компанії, Укрпошта стала партнером програми лояльності Укрзалізниці. Завдяки цьому бали, накопичені з поїздок потягами можна буде використати під час розрахунку  за послуги Укрпошти.

"І подорожувати, і відправляти. Відтепер Укрпошта — партнерка програми лояльності Укрзалізниці! А це означає, що бали-обіймашки, накопичені з поїздок потягами Укрзалізниці, ви можете використати при сплаті послуг Укрпошти", — йдеться у повідомленні.

Як отримати та скористатися знижками

Для того, щоб скористатися новою можливістю, потрібно:

  • зайти в мобільний застосунок Укрзалізниця;
  • знайти пропозицію в програмі лояльності "Залізні друзі";
  • обміняти накопичені бали на промокод -20% для розрахунку за послуги Укрпошта Стандарт, Укрпошта Експрес;
  • надати промокод оператору у відділенні Укрпошти під час відправлення/отримання посилок.
знижки Укрпошта
Джерело: Укрпошта

Що ще варто знати

Нагадаємо, поштовий оператор "Укрпошта" втілює проєкт з відкриття нового типу відділень в Україні. Йдеться про відділення контейнерного типу, яке відкрили у Київській області.

Також ми писали, що з 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.

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