Укрпошта надасть знижки клієнтам Укрзалізниці — як скористатися

Клієнти Укрзалізниці отримають 20% знижки на оплату послуг Укрпошти
Клієнти національного залізничного перевізника "Укрзалізниця" отримають 20% знижки на оплату послуг національного поштового оператора "Укрпошта". Це стало можливо завдяки співпраці компаній.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Знижки на Укрпошті за поїздки на Укрзалізниці
Як зазначили у компанії, Укрпошта стала партнером програми лояльності Укрзалізниці. Завдяки цьому бали, накопичені з поїздок потягами можна буде використати під час розрахунку за послуги Укрпошти.
"І подорожувати, і відправляти. Відтепер Укрпошта — партнерка програми лояльності Укрзалізниці! А це означає, що бали-обіймашки, накопичені з поїздок потягами Укрзалізниці, ви можете використати при сплаті послуг Укрпошти", — йдеться у повідомленні.
Як отримати та скористатися знижками
Для того, щоб скористатися новою можливістю, потрібно:
- зайти в мобільний застосунок Укрзалізниця;
- знайти пропозицію в програмі лояльності "Залізні друзі";
- обміняти накопичені бали на промокод -20% для розрахунку за послуги Укрпошта Стандарт, Укрпошта Експрес;
- надати промокод оператору у відділенні Укрпошти під час відправлення/отримання посилок.
Що ще варто знати
Нагадаємо, поштовий оператор "Укрпошта" втілює проєкт з відкриття нового типу відділень в Україні. Йдеться про відділення контейнерного типу, яке відкрили у Київській області.
Також ми писали, що з 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.
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