Жінка з гаманцем в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом у 2025 році, можуть врахувати частину цих витрат під час оформлення податкової знижки. Йдеться не про повернення всього щомісячного платежу: до розрахунку включають саме проценти. Щоб скористатися цим правом, потрібно подати декларацію до кінця 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.

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За які платежі за іпотекою можна повернути гроші

Відповідно до підпункту 166.3.1 Податкового кодексу України, до податкової знижки можна включити частину суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом.

Важливо розуміти різницю: йдеться не про всю суму, яку людина щомісяця перераховує банку. Повернення стосується саме процентів за користування кредитом, а не погашення основної суми боргу.

Розмір витрат, які можна врахувати під час оформлення знижки, визначається за правилами статті 175 Податкового кодексу України. Тому сума повернення залежить від розрахунку відповідно до законодавчих вимог.

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Які документи потрібні для повернення коштів

Щоб скористатися податковою знижкою, платнику податків необхідно підтвердити фактично понесені витрати. Для цього потрібно зберігати платіжні та розрахункові документи, які засвідчують сплату процентів за іпотекою.

Якщо є договір, його копію також потрібно подати разом із декларацією. Саме ці документи допоможуть підтвердити суму витрат, яку людина хоче врахувати під час розрахунку податкової знижки.

Коли закінчується строк для оформлення знижки

Українці, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом протягом 2025 року, мають подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2026 року включно.

Після завершення цього строку перенести право на податкову знижку за відповідний рік на наступні періоди не можна. Тому позичальникам, які мають підтвердження сплачених процентів, варто перевірити документи та не відкладати подання декларації на останні дні року.

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