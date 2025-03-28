Выплаты от Caritas-Spes — где станет доступной денежная помощь

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гуманитарная организация Caritas-Spes Ukraine объявила о запуске нового проекта Emergency Appeal 2025-2026, призванного оказать помощь украинскому населению, пострадавшему от полномасштабной войны. Он охватит ряд регионов, в частности Запорожье, Харьков, Херсон и Сумы.

Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

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Подробнее о новом проекте от Caritas-Spes Ukraine

"Мы объявляем о запуске нового проекта Emergency Appeal 2025-2026! В этом году проект будет сосредоточен в 7 центрах (10 ячеек Харьковско-Запорожской и Одесско-Симферопольской диецезий)", — отмечают в организации.

В 2025 году в рамках проекта реализуют такие активности:

многоцелевую денежную помощь, предусмотренную лицам, пострадавшим в результате боевых действий, уязвимым домохозяйствам;

вспомогательные гигиенические наборы для маломобильных граждан на территориях, где не действуют другие организации;

денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого топлива.

Граждане смогут рассчитывать на помощь в таких городах:

Конотоп;

Сумы;

Харьков;

Славянск;

Павлоград;

Каменское;

Никополь;

Запорожье;

Белозерка;

Херсон.

Проект Emergency Appeal предусмотрен на один год, его продление будет зависеть от многих факторов.

Когда откроют регистрацию на помощь

Представители гуманитарной организации Caritas-Spes Ukraine отметили, что проект только запускается, сейчас идет работа по согласованию всех деталей деятельности.

Там отметили, что сообщат, когда начнутся активности по проекту. Желающим принять участие в программе рекомендуют следить в социальных сетях за страницами локальных ячеек организации. Об информации о старте приема заявок сообщат позже.

"Мы не останавливаемся в помощи украинцам, пострадавшим от войны, ведь, поддерживая их, мы вместе создаем сообщество, где царят сочувствие и солидарность. Мы искренне благодарны всем партнерам Конфедерации Caritas Internationalis за поддержку и помощь, ведь она дает возможность возродить надежду и вернуть радость в жизнь тех, кто ежедневно сталкивается с ужасами войны", — добавили в организации.

Ранее мы рассказывали, что граждане из двух регионов могут подать заявки на денежную помощь. Выплаты будут доступны уязвимым категориям лиц от Эстонского совета по делам беженцев.

Также мы сообщали об открытии регистрации для уязвимых категорий населения на денежную помощь. В рамках программы от REDpreneurUA выплачивают до 7 тыс. евро.