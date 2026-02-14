Налоговая скидка на обучение — какие условия получения в 2026 году

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине существует механизм, по которому студенту или родственнику, который оплачивает его обучение, возвращают определенную сумму в виде налоговой скидки на 18%. Но чтобы получить деньги, нужно знать о некоторых важных нюансах.

Налоговая скидка на обучение 2026 году

В 2026 году налоговая скидка предоставляется за 2025 год. Получить возмещение за оплату обучения удастся, если подать документы до 31 декабря.

Налоговая скидка распространяется на учебные заведения государственной, коммунальной или частной формы собственности. При этом студент может находиться как на дневной (стационарной), так и на заочной, вечерней или дистанционной форме обучения.

"Возмещению подлежат только услуги отечественных высших учебных заведений. Не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре", — отмечается на сайте "Дія".

Как оформить налоговую скидку на обучение

Такой возможностью могут воспользоваться как студенты, если они работают и платят налоги со своей зарплаты, так и один из членов семьи соискателя образования, но только первой степени родства. Это:

мать;

отец;

жена;

муж.

Право на налоговую скидку появляется после подачи декларации об имущественном состоянии и доходах в Государственную налоговую службу. К декларации надо приложить некоторые документы, а именно:

копию паспорта (1, 2 страниц и страницы прописки. Документы нужны как от студента, так и от одного из родителей — того, кто будет регистрировать декларацию на получение налоговой скидки);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — студента и одного из родителей;

копию договора с учебным заведением с указанной стоимостью обучения;

копия квитанций (чеков, платежных поручений) за оплату за обучение;

документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то понадобится свидетельство о рождении ребенка;

если на налоговую скидку претендует муж или жена — свидетельство о браке);

справка о заработной плате (форма № 3);

заявление, в котором надо указать реквизиты счета. На него начислят компенсацию;

декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Компенсацию выплатят на банковский счет в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации.

