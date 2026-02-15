Новые социальные гарантии — три программы, которые ввело правительство в феврале

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Февраль 2026 года оказался довольно таки "урожайным" на решения правительства в сфере социальных гарантий. Всего за несколько недель Кабмин объявил о введении ряда новых программ и выплат, направленных на поддержку различных категорий населения Украины. Часть из них уже вступила в силу, другие стартуют в ближайшее время.

Новини.LIVE рассказывают о трех новых программах поддержки, которые ввело правительство в последний месяц зимы.

Реклама

Читайте также:

Энергопомощь ФЛП

2 февраля Кабмин запустил пакет энергетической поддержки для малого и среднего бизнеса. Как пояснила премьер-министр Юлия Свириденко, программа прежде всего направлена на то, чтобы помочь ФЛП, которые работают в социально важных сферах. Речь идет об аптеках, магазинах, пекарнях, кафе, мастерских и других услугах первой необходимости.

ФЛП 2-3 групп, которые имеют не менее одного наемного работника, предоставляется одноразовая безвозвратная финансовая помощь от 7 500 до 15 000 грн — в зависимости от количества работников.

Средства можно использовать на:

приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, зарядные станции, солнечные панели и комплектующие;

топливо для генераторов;

оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений.

Кроме того, микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредитования под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Займ предоставляется на срок до 3 лет и может быть направлен на приобретение генерационного оборудования — когенерационных установок, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Беспроцентные кредиты для ВПЛ

11 февраля правительство запустило механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте.

Механизм предусматривает одноразовую беспроцентную ссуду:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей заем без начислений.

Средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Выплаты ветеранам на аренду жилья

12 февраля Кабмин, среди прочего, принял изменения в постановления КМУ от 5 июля 2024 г. № 779 и от 7 марта 2025 г. № 252, которыми расширил программу поддержки ветеранов, потерявших жилье из-за российской агрессии.

Компенсацию за аренду жилья теперь смогут получить не только военнослужащие, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий или осталось на ВОТ, а также ветераны-ВПЛ, которые не имеют собственного жилья.

В перечень получателей также включили лиц, которые были незаконно лишены личной свободы государством-агрессором в связи с защитой Украины, вернулись из плена, но их жилье осталось на оккупированной РФ территории.

Таким образом, все ветераны и ветеранки, которые потеряли жилье в результате российской агрессии, будут иметь право на государственную компенсацию расходов на аренду.

Ранее мы рассказывали, что в Украине уже с 1 марта повысят пенсии.

Также узнавайте, на сколько вырастут выплаты семьям погибших защитников.