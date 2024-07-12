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Брутизация зарплаты и не только — чего ждать украинцам от пенсионной реформы

12 июля 2024 12:36
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине вырастут — известны некоторые детали пенсионной реформы
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине власти намерены осуществить фундаментальную пенсионную реформу, в результате которой повысится уровень выплат для обеспечения гражданам достойной старости. В частности, она может предусматривать увеличение единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает издание ZN.ua.

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Работа над обеспечением достойной старости

Реализация реформы предусмотрена проектом Стратегии демографического развития в Украине. Власти планируют сделать пенсионную систему более простой, понятной и логичной для более легкого восприятия. Она призвана обеспечить достойную старость благодаря внедрению современных пенсионных систем.

Работа над этим проектом продолжается. Эксперты рассказали о том, какие необходимые шаги для воплощения реформы.

По мнению специалистов, необходимо внести в законодательство ряд изменений. В частности, предполагается "брутизация" заработной платы. Брутизацией называют включение суммы, уплаченной работодателем в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в виде ЕСВ в состав основной части заработной платы.

Также предполагается:

  • осуществление перехода на учет по вкладам, а не по заработной плате;
  • переход на четкую формулу расчета пенсии, учитывая актуарный возраст пенсионера;
  • распределение единого социального взноса на вклады в несколько отдельных фондов;
  • осуществление выплаты органами Пенсионного фонда страховых пенсий и соцпомощи по старости.

Также может возрасти единый социальный взнос до 27% с целью достижения коэффициента замещения на уровне 0,5, повышения размеров обязательных отчислений для физлиц-предпринимателей, которые в настоящее время вносят минимальные взносы.

Эксперты считают, что государство должно отказаться от политики менторства. Вместо этого должно стимулировать рациональное поведение граждан для достижения удовлетворения от жизни и получения достойного уровня пенсий в будущем.

Что еще стоит знать

Напомним, сейчас украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.

Ранее мы писали, что трудовое и пенсионное законодательство имеет свои особенности, важно знать тем, кто не желает иметь дополнительные проблемы ближе к пенсии. Так, по словам экспертов, некоторым категориям работников не засчитывается в общий стаж определенный вид отпусков.

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