Відпустки в Україні — відомо, кому і який відпочинок не зарахують до стажу

Працівниця ставить підпис у документі. Фото: Freepik

Українське трудове та пенсійне законодавство має свої особливості, яке важливо знати тим, хто не бажає мати додаткові проблеми ближче до пенсії. Так, за словами експертів, деяким категоріям працівників не зараховується до загального стажу певний вид відпусток.

Про це повідомляє видання Znaj.ua.

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Кому і які відпустки не враховують до стажу

Як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, не всі відпустки, які надаються працівникам освіти, будуть зараховані до загального стажу.

Відповідно до роз'яснення, існують деякі види відпусток, які не можна зараховувати до педагогічного стажу, що у майбутньому дасть право вчасного виходу на "заслужений відпочинок".

Зокрема, до стажу не зараховують відпустку без збереження заробітної плати, яку вчителі мають право брати упродовж року за сімейними обставинами.

Водночас, законодавство забороняє зарахування до педагогічного стажу відпустки без збереження зарплати, незалежно від того, які причини спонукали на це.

З огляду на це, освітній омбудсмен закликав педагогів ретельно ознайомитися із законодавством з приводу відпусток. Це дозволить розумно планувати час та використовувати законні можливості для відпочинку, гарантовані державою.

За правилами, відпустка без збереження зарплатні за сімейними обставинами надається на термін до 30 календарних днів за рік. Також законом передбачені:

щорічна основна відпустка, яка триває 56 календарних днів;

можлива додаткова відпустка за стаж роботи, що може тривати до 30 календарних днів;

творча відпустка, тривалістю один рік;

соціальну відпустку надають терміном до 14 календарних днів. Також без збереження зарплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початку 2024 року в Україні спостерігається зростання середньої зарплати в найбільш затребуваних галузях. Відомо, які сфери відзначаються високим попитом та збільшенням заробітної плати.

Також ми писали, що зараз українці заробляють в середньому 18,9 тисяч гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.