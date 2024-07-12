Пенсії в Україні зростуть — відомі деякі деталі пенсійної реформи

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада має намір здійснити фундаментальну пенсійну реформу, в результаті якої підвищиться рівень виплат для забезпечення гідної старості громадян. Зокрема, вона може передбачати збільшення єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це повідомляє видання ZN.ua.

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Робота над забезпеченням гідної старості

Реалізація відповідної реформи передбачена проєктом Стратегії демографічного розвитку в Україні. Влада планує зробити пенсійну систему більш простою, зрозумілою та логічною для легшого сприйняття. Вона покликана забезпечити гідну старість завдяки запровадженню сучасних пенсійних систем.

Робота над цим проєктом триває. Експерти розповіли про те, які необхідні кроки для втілення реформи.

На думку фахівців, необхідно внести в законодавство низку змін. Зокрема, передбачається "брутизація" заробітної плати. Брутизацією називають включення суми, яка була б сплачена роботодавцем до Пенсійного фонду України (ПФУ) у вигляді ЄСВ у склад основної частини заробітної плати.

Також передбачається:

здійснення переходу на облік за вкладами, а не із заробітної плати;

перехід на чітку формулу розрахунку пенсії, враховуючи актуарний вік пенсіонера;

розподіл єдиного соціального внеску на вклади до кількох окремих фондів;

здійснення виплати органами Пенсійного фонду страхових пенсій та соцдопомоги за старістю.

Також може зрости єдиний соціальний внесок до 27% з метою досягнення коефіцієнта заміщення тільки на рівні 0,5, підвищення розмірів обов’язкових відрахувань для фізосіб-підприємців, які нині роблять мінімальні внески.

Експерти вважають, що держава повинна відмовитися від політики менторства. Натомість повинна стимулювати раціональну поведінку громадян для досягнення задоволення від життя та отримання гідного рівня пенсій у майбутньому.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зараз українці заробляють в середньому 18,9 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.

Раніше ми писали, що трудове та пенсійне законодавство має свої особливості, яке важливо знати тим, хто не бажає мати додаткові проблеми ближче до пенсії. Так, за словами експертів, деяким категоріям працівників не зараховується до загального стажу певний вид відпусток.