Цена латуни в марте 2025 года — актуальные тарифы и где дороже всего принимают металл

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь, благодаря своей прочности и коррозионной стойкости, часто используется в сантехнике, электротехнике и декоративных изделиях. Переработка этого сплава меди и цинка сокращает потребность в добыче новых металлов и снижает энергозатраты. Кроме того, сдавая латунь, вы можете получить неплохой доход, ведь на пунктах приема вторсырья за этот цветной металл готовы заплатить неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 1 марта.

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Количество работников предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины в 2024 году снизилось на 7,2% и составило 66 тысяч человек. Сокращение кадров было обусловлено мобилизацией, внешней миграцией, отъездом специалистов из прифронтовых регионов, где сосредоточено большинство предприятий отрасли, а также рядом других факторов.

Нехватка персонала ощущается во всех рабочих специальностях, хотя перечень дефицитных профессий зависит от специфики производства каждой конкретной компании. Так, Ferrexpo испытывает нехватку водителей, электрогазосварщиков и слесарей-ремонтников. В свою очередь, "Метинвест" нуждается в специалистах таких профессий, как горновой доменной печи, машинист коксовых машин, проходчик, шлаковщик, машинист разливочной машины и других.

Чтобы восполнить кадровый дефицит, украинские компании ГМК продолжают развивать программы обучения, повышения квалификации и переквалификации персонала. Эти меры позволяют предприятиям частично закрывать вакансии путем привлечения внутренних ресурсов, а сотрудникам — получать новые навыки и продвигаться по карьерной лестнице.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 1 марта и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 165 до 190 грн;

Винницкая область — от 185 до 200 грн;

Волынская область — от 180 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 160 до 180 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 180 до 195 грн;

Запорожская область — от 180 до 210 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 185 грн;

Кировоградская область — от 170 до 185 грн;

Львовская область — от 175 до 185 грн;

Николаевская область — от 175 до 190 грн;

Одесская область — от 170 до 190 грн;

Полтавская область — от 160 до 185 грн;

Ровенская область — от 170 до 185 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 180 до 205 грн;

Хмельницкая область — от 175 до 185 грн;

Черкасская область — от 160 до 185 грн;

Черновицкая область — от 170 до 190 грн;

Черниговская область — от 175 до 190 грн.

В пунктах приема металлолома принимают не только латунь, но и другие цветные металлы. Наиболее прибыльным среди цветных металлов является медь. Ее стоимость в Украине постоянно растет, что делает сдачу меди на переработку особенно выгодной.

Также можно сдавать алюминий. Цены на него немного ниже, но этот металл окружает нас повсюду — это один из самых распространенных металлов в повседневной жизни.