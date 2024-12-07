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Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

7 грудня 2024 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 7 грудня 2024 року
Звалище брухту. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Заробити на відходах і використаних виробах із чорних металів можна небагато, оскільки такий брухт хоч і має попит, але коштує недорого. Чавун і сталь, які відносяться до чормету, широко застосовують у різних галузях промисловості, будівництві, машинобудуванні тощо. Їх вигідно здавати на повторне перероблення завдяки низці екологічних переваг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів у грудні.

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Ціни на чормет в Україні

Вартість брухту невелика, порівняно з кольоровими металами. Постає питання, наскільки доцільно накопичувати саме чорні метали, аби продавати підприємствам. Окрім фінансової вигоди для себе, варто звернути увагу на інші позитивні фактори. Наприклад, повторне перероблення дозволить економити видобуток ресурсів, як от залізної руди. Значить, зменшиться споживання енергії, необхідної для первинного виробництва.

Плюс ви мінімізуєте кількість відходів, які потрапляють на звалища, чим знизите рівень шкідливих викидів у довкілля. Чорний брухт — не надто цінна сировина, але за неї платять. Вартість залежить від різних факторів, зокрема обсягу, сезону, засміченості, домішок, наявності інших сплавів тощо.

Плюс ціни варіюються в різних областях України. Станом на грудень наші громадяни можуть продати 1 кг брухту чорних металів за такі гроші:

  • Київська область — до 5,5 грн;
  • Вінницька область — до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — до 5,5 грн;
  • Запорізька область — до 5,3 грн;
  • Івано-Франківська область — до 6 грн;
  • Львівська область — до 5 грн;
  • Одеська область — до 6,2 грн;
  • Сумська область — до 5,5 грн;
  • Харківська область —  до 5,8 грн;
  • Хмельницька область — до 6 грн.
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 1
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 2
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 3
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 4
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 5
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
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    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
  • Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити - фото 7
    Ціни за 1 кг брухту чорних металів. Фото: скриншот
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Як видно, середня ціна по Україні за 1 кг брухту — 5 грн. Здебільшого компанії приймають чорні метали в тоннах і навіть дають більш вигідні пропозиції клієнтам, які привозять великі обсяги. Проте варто приготуватися до непростого процесу сортування та очищення, бо спершу необхідно видалити домішки і розділити брухт за типами металів, аби випадково не переплавити кольорові.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, кольорові метали коштують набагато дорожче, ніж чормет. Наприклад, 1 кілограм латуні можна продати за 150-190 грн залежно від регіону. Українці непогано заробляють, продаючи латунь на повторне перероблення.

Також ми писали, що швидко отримати кошти можна в ломбарді. Українці продають дорогоцінні метали і прикраси, а золото постійно зростає в ціні. Плюс Національний банк купує метал у суб’єктів господарювання, регулярно встановлюючи актуальні закупівельні ціни.  

ціни вторинна переробка сталь метал металобрухт

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