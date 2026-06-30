Беженцев в Британии могут заставить вернуть соцвыплаты: коснутся ли новые правила украинцев

Беженцы, фунты стерлингов. Фото: Новини.LIVE, Depositphotos. Коллаж: Новини.LIVE

В Великобритании предложили изменить правила для беженцев. Части из них могут обязать вернуть социальные выплаты. В то же время большинство украинцев, находящихся в стране по специальным программам, эти изменения не коснутся.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Почему хотят взыскивать деньги

По данным британского правительства, только в 2025 году на поддержку просителей убежища было потрачено около 4 млрд фунтов стерлингов.

Государство оплачивает им жилье, а также предоставляет еженедельные выплаты на повседневные расходы. Из-за значительных бюджетных расходов правительство решило пересмотреть помощь беженцам.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила: как только люди устраиваются на работу, они должны постепенно возмещать государству потраченные средства.

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Что предлагает законопроект

Известно, что беженцев, получивших право на работу и желающих остаться в Великобритании навсегда, могут обязать выплачивать солидную фиксированную сумму. Предварительно речь идет о платеже в размере около 10 000 фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу превышает 13 000 американских долларов.

Кроме того, люди, которым отказали в предоставлении убежища, должны будут полностью вернуть средства, которые государство потратило на их содержание, если в будущем захотят снова въехать в Великобританию.

Впрочем, окончательные условия ещё не утверждены. Британское МВД пока не определило ни уровень дохода, с которого начнут взимать деньги, ни размер ежемесячных платежей.

Все ли поддерживают изменения

В британском Совете по делам беженцев раскритиковали законопроект. Там отмечают, что большинство просителей убежища вообще не имеют права работать, пока их документы находятся на рассмотрении. Из-за этого многим будет сложно или даже невозможно вернуть такие средства.

По данным Migration Observatory, в течение первого года после получения статуса лишь около четверти беженцев находят работу, а даже спустя несколько лет далеко не все имеют стабильный доход.

Затронут ли новые правила украинцев

Большинство украинцев не почувствуют изменений. В документе граждане Украины отдельно не упоминаются, поскольку почти все украинцы находятся в стране по специальным государственным программам:

Homes for Ukraine;

Ukraine Family Scheme;

Ukraine Extension Scheme.

Участники этих программ сразу после прибытия получают право на проживание, работу и доступ к медицинским услугам.

Поэтому новые правила могут касаться лишь тех немногих украинцев, которые не воспользовались специальными программами и подавали заявление на получение классического статуса беженца или политического убежища на общих основаниях.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что украинцы, проживающие вблизи линии фронта или выехавшие из-за боевых действий, могут получить помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Выплаты зависят от ситуации — от 1 800 до 4 100 гривен, общая сумма может достигать 12 300 гривен. Заявки принимаются в пяти областях.

Также Новини.LIVE писали, что в июле украинцы в Германии продолжат получать социальную поддержку, однако для части людей правила могут измениться. Размер выплат будет зависеть от статуса и даты прибытия в страну. Те, кто уже находится в системе Bürgergeld, смогут и в дальнейшем получать базовую помощь, а для вновь прибывших суммы могут быть ниже.